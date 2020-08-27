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Dünya Çinde 7 yaşındaki bir çocuğun boğazından 18 santimetrelik kalem çıkartıldı
ASYA

Çin'de 7 yaşındaki bir çocuğun boğazından 18 santimetrelik kalem çıkartıldı

Çin'in Zhengzhou kentinde televizyonda kılıç yutan Kung Fu ustalarını taklit eden 7 yaşındaki bir çocuk kalem yuttu. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen 6 saatlik operasyon sonrası 18 santimetrelik kalem çocuğun boğazından çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
Kalem yutan çocuk 6 saatlik operasyon geçirdi.
Kalem yutan çocuk 6 saatlik operasyon geçirdi.

Çin'in Zhengzhou kentinde TV'de kılıç yutan Kung Fu ustalarını taklit eden 7 yaşındaki çocuk, ailesi tarafından Henan Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede çekilen röntgende çocuğun 18 santimetrelik kalemi yuttuğu ve kalemin yemek borusuyla midesi arasında kaldığı ortaya çıktı.

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"Sindirim sistemi ve mide delinebilirdi"


  • Doktorlar tarafından gerçekleştirilen 6 saatlik operasyon sonrası kalemin çıkartıldığı ve küçük çocuğun iyi olduğu açıklandı.

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Operasyonu gerçekleştiren doktor basına yaptığı açıklamada, "Kalemin sivri tarafı yukarı dönük olduğu için şanslıydı. Aşağı bakacak olsaydı midesini ve sindirim sistemini delebilirdi" dedi.

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