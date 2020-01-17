Çin’de doğum oranları 1949’dan bu yana en düşük seviyede

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, adım adım nüfus sorununa doğru yaklaşıyor. 1949 yani Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından beri Çin’de doğum oranı en düşük seviyede oldu.

1.4 milyarlık nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de doğum oranlarındaki azalma en düşük seviyeye ulaştı. Açıklanan verilere göre 1949 yılı yani Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından bu yana Çin’deki doğum oranları geçen yıl en düşük seviyede oldu. Doğum oranlarındaki düşüş, tek çocuk politikasının 2016 yılında terk edilmesine rağmen yaşanması ise dikkatlerden kaçmadı.

Doğum oranı 10.48

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre geçen yıl ülkedeki doğum oranı 1000 kişide 10.48 oldu. 2019 yılında 14.65 milyon bebek dünyaya geldi. Bu oran 2018 yılında 15.23 milyon, 2017 yılında ise 17.23 milyon bebekti. Doğum oranlarının düşmesine rağmen ülke nüfusu ise 1.39 milyardan, 1.4 milyara yükseldi.