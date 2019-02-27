Dünya Çinde uçak motoruna bozuk para atan yolcuya dava açıldı
ASYA

Çinli havayolu şirketi uçak motoruna bozuk para atan yolcuya dava açacak

Çin'de uçak motoruna bozuk para atan yolcuya dava açıldı

Çin'de bir şahsın yolcu olarak bindiği uçağın motoruna 'şans getirmesi' amacıyla bozuk para atmasının ardından havayolu şirketi, söz konusu şahsa tazminat davası açma kararı aldı.

Haber Merkezi Diğer
Sorumlu yolcu 7 günlük bir süreyle gözaltına alınarak sorgulandı.
Sorumlu yolcu 7 günlük bir süreyle gözaltına alınarak sorgulandı.

Çin'de havayolu şirketi Lucky Air'e ait bir yolcu uçağında personellerden biri, uçağın sol tararfta yer alan motorunda iki adet bozuk para buldu.

  • Independent'ta yer alan habere göre, Aqing kentinden Kuming'e sefer yapan uçak, tüm güvenlik endişeleri nedeniyle durduruldu ve 162 yolcunun bulunduğu uçağın seferi sonraki güne ertelendi.

Sefer iptalinin 140 bin yuan zararla çıkan şirket, olaydan sorumlu yolcuya tazminat davası açma kararı aldı.

Sorgusu sırasında yolcu, 'şans getirmesi için yaptığını' ve bunun bir ilk olmadığını dile getirdi.

Bozuk para atma ritüeli başta Budizm olmak üzere birçok dinde 'şans getirmesi' maksadıyla yapılıyor. Geçen yıllarda Çin'de buna benzer iki ayrı hadise daha yaşanmıştı.

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