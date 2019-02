Çin'de uçak motoruna bozuk para atan yolcuya dava açıldı

Çin'de havayolu şirketi Lucky Air'e ait bir yolcu uçağında personellerden biri, uçağın sol tararfta yer alan motorunda iki adet bozuk para buldu.

Independent'ta yer alan habere göre, Aqing kentinden Kuming'e sefer yapan uçak, tüm güvenlik endişeleri nedeniyle durduruldu ve 162 yolcunun bulunduğu uçağın seferi sonraki güne ertelendi.

A 28 yrs old China man threw 2 coins into the engine of a Lucky Air jet he was abroading in hope of safety & luck. The freight with 162 passengers was cancelled.



It's amazingly common for China people having such dangerous practice despite all arrested.https://t.co/cwvmvEatBb — Hongkong Bear News 熊新聞 (@Hongkong_Bear) 23 Şubat 2019

Sefer iptalinin 140 bin yuan zararla çıkan şirket, olaydan sorumlu yolcuya tazminat davası açma kararı aldı.

Sorgusu sırasında yolcu, 'şans getirmesi için yaptığını' ve bunun bir ilk olmadığını dile getirdi.

Bozuk para atma ritüeli başta Budizm olmak üzere birçok dinde 'şans getirmesi' maksadıyla yapılıyor. Geçen yıllarda Çin'de buna benzer iki ayrı hadise daha yaşanmıştı.