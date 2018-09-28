Dünya Çinden ABDye sert yanıt Şantaja boyun eğmeyeceğiz
ASYA

Çin'den ABD'ye sert yanıt: Şantaja boyun eğmeyeceğiz

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi New York'ta devam eden BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında konuşma yaptı. Çin'e ilave gümrük tarifeleri ile ''ticaret savaşı'' başlatan ABD Başkanı Donald Trump' ve yönetimini eleştiren Yi, "Uluslararası ticaret biri kazanırken diğerinin kaybettiği bir oyun olmamalı. Tek taraflı adımlar herkese zarar verir. Çin şantaja ve baskılara boyun eğmeyecek"

Haber Merkezi AA
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, hiç kimsenin kendi çıkarlarını başkalarının çıkarları üstünde görmeye hakkı olmadığını belirterek, "Tek taraflı adımlar herkese zarar verir. Çin şantaja ve baskılara boyun eğmeyecek." dedi.

Wang, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Çin'e ilave gümrük tarifeleri ile ''ticaret savaşı'' başlatan ABD Başkanı Donald Trump yönetimini eleştirdi.

"Tek taraflı adımları herkese zarar verir"

  • Wang, ''Uluslararası ticaret biri kazanırken diğerinin kaybettiği bir oyun olmamalı. Hiç kimse kendi çıkarlarını başkalarının çıkarları üstünde görmemeli. Tek taraflı adımlar herkese zarar verir. Çin şantaja ve baskılara boyun eğmeyecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Arakan krizine ilişkin de açıklamalar yapan Wang, Myanmar ve Bangladeşli yetkililerle yaptığı görüşmelerde, iki ülkenin yerlerinden edilen Arakanlı Müslümanların köylerine dönmelerinin hızlandırılması konusunda anlaştığını aktardı.

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