Çin'den İsrail'e 'İran' çağrısı: Kritik görüşmenin ayrıntıları açıklandı, 'Gerçek güç savaşı önlemektir'

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail ile ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü saldırılara ilişkin, tarafları uluslararası ilişkilerde güç kullanımından kaçınmaya çağırırken gücün problemlere çözüm olmayacağı, yenilerini yaratacağı mesajını verdi. Yi "Gerçek askeri güç, harp meydanında değil, savaşı önlemektedir" ifadelerini kullandı.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile telefonda görüştü.
Vang, Çin'in İran'ın nükleer sorununa siyasi çözüm bulunmasını desteklediğini, ABD ile İran arasındaki son müzakerelerde, İsrail'in güvenlik kaygılarına da yanıt veren ciddi ilerleme kaydedilmişken bunun askeri çatışmayla engellendiğini söyledi.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.