Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Çin'den İsrail'e 'İran' çağrısı: Kritik görüşmenin ayrıntıları açıklandı, 'Gerçek güç savaşı önlemektir'

Çin'den İsrail'e 'İran' çağrısı: Kritik görüşmenin ayrıntıları açıklandı, 'Gerçek güç savaşı önlemektir'

18:413/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Çin, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği askeri saldırılara karşı olduğunu belirtti.
Çin, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği askeri saldırılara karşı olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail ile ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü saldırılara ilişkin, tarafları uluslararası ilişkilerde güç kullanımından kaçınmaya çağırırken gücün problemlere çözüm olmayacağı, yenilerini yaratacağı mesajını verdi. Yi "Gerçek askeri güç, harp meydanında değil, savaşı önlemektedir" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile telefonda görüştü.

Vang görüşmede, Çin'in, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği askeri saldırılara karşı olduğunu belirterek,
"Güç problemleri çözmez, onun yerine yeni problemler ve uzun vadeli sonuçlar yaratır. Gerçek askeri güç, harp meydanında değil, savaşı önlemektedir."
dedi.
Çin'in uluslararası ve bölgesel krizlerin daima diyalog ve istişare ile çözümünden yana olduğunu vurgulayan Vang,
"Tüm taraflar Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerine uymalı, uluslararası ilişkilerde güç kullanımından kaçınmalı. Bu, İsrail dahil tüm tarafların çıkarına olacaktır."
ifadelerini kullandı.

Vang, Çin'in İran'ın nükleer sorununa siyasi çözüm bulunmasını desteklediğini, ABD ile İran arasındaki son müzakerelerde, İsrail'in güvenlik kaygılarına da yanıt veren ciddi ilerleme kaydedilmişken bunun askeri çatışmayla engellendiğini söyledi.

Çin'in, Orta Doğu sorununda adil ve tarafsız duruşunu koruduğunu, gerilimin düşürülmesi için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini dile getiren Vang,
"Askeri operasyonların derhal durdurulması, gerilimin daha fazla tırmandırılarak çatışmanın kontrolden çıkmasının önlenmesi çağrısını yapıyoruz."
diye konuştu.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



#ABD
#Çin
#İran
#İsrail
#Vang Yi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Brent petrol 83 dolara çıktı: Türkiye’de akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin, LPG, motorin zamlı fiyatları kaç lira? 3 Mart güncel tablo