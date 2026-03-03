Yeni Şafak
Suikastın kilit adımı: İsrail Hamaney'i trafik kameralarından takip etmiş

Suikastın kilit adımı: İsrail Hamaney'i trafik kameralarından takip etmiş

15:013/03/2026, Salı
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail ortak saldırılarında hayatını kaybetti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail ortak saldırılarında hayatını kaybetti.

Yeni istihbarat raporlarına göre İsrail, Tahran’daki trafik kameralarının çoğunu uzun süre hackleyerek İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çevresinin günlük hareketlerini izledi. Bu veri, suikastın planlamasında kritik rol oynadı.

İsrail istihbaratı, İran’ın başkenti Tahran’daki trafik kameralarını yıllar boyunca hackledi. Bu sayede ülkedeki güvenlik kameralarını uzaktan izleyerek üst düzey liderlerin konum ve rutinlerini belirlediği öne sürüldü.

Finansal Times’a göre, bu siber casusluk faaliyeti sayesinde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in konut ve çalışma alanı ile koruma ekibi çevresindeki hareketler ayrıntılı olarak takip edildi.

'Yaşama biçimi' verileri

Raporlar, hacklenen görüntülerin şifrelenerek İsrail’deki sunuculara iletildiğini ortaya koyuyor. Özel algoritmalar kullanılarak, güvenlik görevlilerinin adresleri, görev saatleri ve günlük rotaları gibi “yaşam biçimi” verileri oluşturuldu.

Elde edilen istihbarat, iki ülke arasındaki çatışmalar sırasında yapılan hava saldırılarında hedef belirlemede kullanıldı. İsrail ve ABD’nin ortak istihbarat ve askeri planlamaları sonucunda İran’daki hedeflere yönelik saldırılar düzenlendi.

İran tarafı ise bu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bölgedeki gerilim ve askeri suikastlar sürerken, istihbarat faaliyetlerinin kapsamı ve sonuçları uluslararası kamuoyunun gündeminde tartışılmaya devam ediyor.

