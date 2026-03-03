Suikastın kilit adımı: İsrail Hamaney'i trafik kameralarından takip etmiş

İsrail istihbaratı, İran’ın başkenti Tahran’daki trafik kameralarını yıllar boyunca hackledi. Bu sayede ülkedeki güvenlik kameralarını uzaktan izleyerek üst düzey liderlerin konum ve rutinlerini belirlediği öne sürüldü.

Finansal Times’a göre, bu siber casusluk faaliyeti sayesinde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in konut ve çalışma alanı ile koruma ekibi çevresindeki hareketler ayrıntılı olarak takip edildi.

'Yaşama biçimi' verileri

Raporlar, hacklenen görüntülerin şifrelenerek İsrail’deki sunuculara iletildiğini ortaya koyuyor. Özel algoritmalar kullanılarak, güvenlik görevlilerinin adresleri, görev saatleri ve günlük rotaları gibi “yaşam biçimi” verileri oluşturuldu.

Elde edilen istihbarat, iki ülke arasındaki çatışmalar sırasında yapılan hava saldırılarında hedef belirlemede kullanıldı. İsrail ve ABD’nin ortak istihbarat ve askeri planlamaları sonucunda İran’daki hedeflere yönelik saldırılar düzenlendi.