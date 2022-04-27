Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Çinden Tayvan Boğazına savaş gemisi gönderen ABDye tepki
ORTADOĞU

Çin’den Tayvan Boğazı’na savaş gemisi gönderen ABD’ye tepki

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), ABD’nin Tayvan Boğazı’na savaş gemisi göndermesini bölgedeki barış ve istikrarı kasten baltalamayı amaçlayan bir "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Çin’den Tayvan Boğazı’na savaş gemisi gönderen ABD’ye tepki
USS Sampson

Pekin-Washington hattında ipler Tayvan üzerinden bir kez daha gerildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Harekat Alan Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Tayvan Boğazı’na savaş gemisi gönderilmesine tepki gösterildi. ABD’nin eyleminin bölgedeki barış ve istikrarı kasten baltalamayı amaçlayan bir "provokasyon" olduğu ifade edildi. Açıklamada, Çin ordusuna ait güçlerin Tayvan Boğazı’ndan geçiş yapan USS Sampson güdümlü füze destroyerinin tüm seyir sürecini "yüksek teyakkuz durumunda" takip ettiğinin altı çizildi. Ayrıca, "Çin birlikleri, ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korumak için daima yüksek teyakkuz durumundalar" ifadeleri kullanıldı.

USS Sampson
USS Sampson

Çin’de iktidardaki Komünist Parti’nin resmi yayın organlarından Global Times’ta yer alan haberde, Çin ordusunun söz konusu takip görevinde hem hava hem de deniz güçlerini kullandığı belirtildi.
ABD Donanması, USS Sampson destroyerinin uluslararası hukuka uygun olarak Tayvan Boğazı’ndan rutin geçiş yaptığını açıklamıştı.

USS Sampson
USS Sampson


Tayvan’ı Çin’in bir parçası olarak gören Pekin yönetimi, ABD gemilerinin faaliyetlerini de adaya destek sinyali ve provokasyon olarak yorumluyor.

ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti
DÜNYA
ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti

Gerekçe bilimsel test ve rutin tatbikatlar: Çin, Tayvan Boğazı'na uçak gemisi gönderdi
DÜNYA
Gerekçe bilimsel test ve rutin tatbikatlar: Çin, Tayvan Boğazı'na uçak gemisi gönderdi
​İTÜde dev iftar

​İTÜ'de dev iftar

Binlerce genç kampüs bahçesinde bir araya geldi.
Dağları aşacak süper yat

Dünyada bir ilk: Hem havada hem suda gidiyor.
İhtiyaç sahibi vatandaşın evine ayakkabıyla giren CHP Lideri tepki çekti

Marmaris'te görüldü: Fiyatı dudak uçuklattı.

Buzları bir türlü çözülmedi.

​İçişleri Bakanlığı madde madde sıraladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.