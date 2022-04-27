Çin’den Tayvan Boğazı’na savaş gemisi gönderen ABD’ye tepki

Pekin-Washington hattında ipler Tayvan üzerinden bir kez daha gerildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Harekat Alan Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Tayvan Boğazı’na savaş gemisi gönderilmesine tepki gösterildi. ABD’nin eyleminin bölgedeki barış ve istikrarı kasten baltalamayı amaçlayan bir "provokasyon" olduğu ifade edildi. Açıklamada, Çin ordusuna ait güçlerin Tayvan Boğazı’ndan geçiş yapan USS Sampson güdümlü füze destroyerinin tüm seyir sürecini "yüksek teyakkuz durumunda" takip ettiğinin altı çizildi. Ayrıca, "Çin birlikleri, ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korumak için daima yüksek teyakkuz durumundalar" ifadeleri kullanıldı.

USS Sampson

Çin’de iktidardaki Komünist Parti’nin resmi yayın organlarından Global Times’ta yer alan haberde, Çin ordusunun söz konusu takip görevinde hem hava hem de deniz güçlerini kullandığı belirtildi.

ABD Donanması, USS Sampson destroyerinin uluslararası hukuka uygun olarak Tayvan Boğazı’ndan rutin geçiş yaptığını açıklamıştı.

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USS Sampson



Tayvan’ı Çin’in bir parçası olarak gören Pekin yönetimi, ABD gemilerinin faaliyetlerini de adaya destek sinyali ve provokasyon olarak yorumluyor.

DÜNYA ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti