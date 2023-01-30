Çin'e ait gemiler Japon kara sularını ihlal etti

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı açıklamasına göre, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Tartışmalı Senkaku Adaları bölgesindeki Minamikojima ve Uotsuri adalarının yakınlarına kadar gelen Çin gemileri, Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.