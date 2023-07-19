Çinli Bakan Qin Gang kayıplara karıştı

Çin’in diplomatik temaslarının arttığı bir dönemde Dışişleri Bakanı Çin Gang’ın 25 Haziran’dan beri halkın karşısına çıkmaması Bakan’la ilgili soru işaretlerinin artmasına neden oldu. Aralık 2022’de Dışişleri Bakanı olarak atanan Çin, 25 Haziran’da Pekin’de Sri Lanka, Rusya ve Vietnam yetkilileriyle görüşmesinin ardından yaptığı basın toplantısından sonra kamuoyunun karşısına çıkmadı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dün düzenlenen basın toplantısında Bakan’ın 3 haftadır kameralar karşısına çıkmamasına dair soru üzerine “Bu konuya dair bilgisi olmadığını” ve Çin’in diplomatik faaliyetlerinin her zamanki akışında devam ettiğini belirtti.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELERİ İPTAL EDİLDİ

The Guardian’ın haberine göre, Çin sosyal paylaşım sitesi Weibo’da Bakan’ın yokluğuyla ilgili tartışmaların sansürlenmiş olduğu iddia edildi. İddiaya göre, sitede “Çin Gang nerede?” şeklinde yapılan aramaların sonuçsuz kaldığı ileri sürüldü.

The New York Times’ın haberine göre, Çin’in yokluğuyla ilgili sorular arttıkça, ülke dışında yaşayan Çinli uzmanlar söz konusu durumun arkasında Çin’in Hong Konglu bir spiker ile yaşadığı ilişkinin olabileceğine dair iddialar ortaya attı. Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Dışişleri Bakanları düzeyinde Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 11-14 Temmuz’da düzenlenen toplantıya Çin Gang yerine ÇKP Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi katılmıştı. Çin’in toplantıya sağlık sorunu sebebiyle ASEAN’a katılamadığı belirtilmişti. Bakan ayrıca, 6-9 Temmuz’da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile yapılan toplantıların yanı sıra 10 Temmuz’da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare’in görüşmesine de katılmamıştı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, 10 Temmuz’da Pekin’de yapılması planlanan ziyareti iptal edilmişti.







