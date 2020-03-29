Çinli şirkete ait geminin kaptanı İstanbul’da koronavirüsten hayatını kaybetti

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs, denizcilik sektörünü de vurmaya başladı. Yükü ile Gine’den yola çıkan Çinli COSCO Shipping Bulker şirketinin işlettiği Hong Kong bayraklı Feng De Hai isimli 2015 yapımı 200 metre boyunda, 33 metre genişliğinde ve 63 bin 356 DWT taşıma kapasitesine sahip gemi, önceki gün İstanbul demir bölgesinde ikmal yapmak amacıyla demirledi. Gemi kaptanının koronavirüs tanısı ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gemi kaptanının hayatını kaybetmesinin ardından durum Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bildirilerek, gemi karantinaya alındı. Kaptanın cenazesinin ise ailesine gönderilmek üzere bir cenaze nakil şirketine teslim edildiği öğrenildi.

İHA Gemi kaptanının hayatını kaybetmesinin ardından durum Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bildirilerek, gemi karantinaya alındı.

Öte yandan kuru yük gemisinin seyrine izin verildiği ve varış limanı olan Ukrayna’nın Dneprobugsky limanına doğru hareket ettiği bildirildi.

DÜNYA Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 300'e ulaştı