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Dünya

Çipras'tan Nazım Hikmet şiiriyle veda

Yunanistan'ın solcu lideri Çipras, Syriza partisi liderliğinden istifa ettiğini açıkladı. Vedasında, Nazım Hikmet’ten alıntı yapan Çipras, "En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır." ifadelerini kullandı.

14:58 . 29/06/2023 Perşembe
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Yunanistan'ın solcu lideri Aleksis Çipras

Yunanistan'ın solcu lideri Aleksis Çipras

Yunanistan'ın solcu lideri Çipras, Syriza partisi liderliğinden istifa ettiğini açıkladı.


Basın açıklamasında bulunan Çipras,
"Küçük bir sol partinin liderliğini daha 34 yaşındayken üstlendim, beraber yaptığımız bu yolculuk çoğu zaman tehlikeli, tuzaklarla doluydu ama heyecan vericiydi."
diye konuştu.

Çipras, SYRIZA'nın Avrupa'da iktidara gelen ilk sol parti olduğunu belirterek SYRIZA iktidarının, hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği (AB) için tarihi öneme sahip zamanlara denk geldiğini ifade etti.


İktidarının, Yunanistan'a kuşkuyla ve düşmanca bakan bir Avrupa ile mücadele ettiğini kaydeden Çipras, Yunanistan'ın o dönem yurt içi ve dışından belli gruplarca baskıya maruz kaldığını dile getirdi.


Çipras, Yunanistan'ın memorandumdan çıkması, borcunun yeniden düzenlenmesi, Yunan halkının yaralarının sarılması, Yunanistan'ın uluslararası alandaki imajının yenilenmesi ve Prespa Anlaşması gibi konularda SYRIZA iktidarının edindiği başarılar için gururlu olduğunu belirterek, bu sürecin zorluklarla da dolu olmasına rağmen tarihte yer ettiğini kaydetti.


SYRIZA için yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini söyleyen Çipras, 25 Haziran'daki genel seçim sonuçlarının SYRIZA'ya, ana muhalefeti üstlenmek ve değişime gitmek olmak üzere iki görev yüklediğini ifade etti.


Çipras SYRIZA liderliğine Nazım Hikmet'in sözleriyle veda etti


Çipras, partinin bir an evvel yeni bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini belirterek
"Yeni bir SYRIZA yaratmak önceliğimizdir. Yeniden yapılanmaya ilişkin inancımı, eylemlerimle desteklemeden sadece sözle ifade etmem iki yüzlülük olurdu."
diye konuştu.

SYRIZA'nın yeni bir değişim ihtiyacını anladığını kaydeden Çipras,
"Parti üyelerinin yeni bir parti lider kadrosu seçmesini önermeye, ilgili sürece hemen başlanmasına karar verdim. Ben de tabii ki aday olmayacağım."
ifadelerini kullandı.

Çipras, değişim sürecinde ve öncesinde parti için çalışmaya devam edeceğini belirtti.


Nazım Hikmet’ten alıntı yapan Çipras,
"En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır."
dedi.

SYRIZA'nın düşüşü


Temmuz 2019 genel seçiminde yüzde 31,53 oy oranı ile ana muhalefete yerleşen SYRIZA, her ne kadar ana muhalefetteki yerini korusa da, oy oranında hızlı bir düşüş sergilemişti.


SYRIZA'nın, Mayıs 2023 genel seçimlerinde yüzde 20,07 oy oranı 25 Haziran'daki sonuçlarla yüzde 18'in altına düşmüştü.




#Aleksis Çipras
#Nazım Hikmet
#İstifa
2 saat önce
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