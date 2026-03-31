Çocuk istismarcısı Alman siyasetçinin davası kamuya gizlendi: Sebebi İsrail ile yakınlığının bulunması

Çocuk istismarından yargılanan Yahudi asıllı eski Alman siyasetçi Hartmut Ebbing
Alman mahkemesi, çocuk istismarından yargılanan eski siyasetçi Hartmut Ebbing'in davasını kamuya gizleme kararı aldı. Gerekçe olarak, Ebbing'in İsrail ile yakın ilişkilerinin bulunması ve bu durumun Alman-İsrail Cemiyeti'ne zarar verebileceği öne sürüldü. Verilen karar, Alman çocukların ve ebeveynlerin hakları yerine İsrail'in öncelendiği tartışmalarını beraberinde getirdi.
Almanya’da
Yahudi asıllı eski milletvekili Hartmut Ebbing
hakkında yürütülen
"çocuğa yönelik cinsel istismar"
soruşturması, alışılmış ceza yargılaması usullerinin dışına çıkan bir yöntemle sonuçlandı ve
ülke kamuoyunda ciddi tartışma
meydana getirdi.
Ebbing'in,
Alman-İsrail Cemiyeti'ndeki saymanlık rolü
nedeniyle
"Holokost kartını" kullanarak
bu davadan "en az hasarla"
sıyrılmaya çalıştığı
iddia edildi.
Açık duruşmaya cesaret edemedi
Açık duruşmaya cesaret edemedi
"Çocuklara yönelik cinsel istismar"
suçlamasıyla yargılanan Hartmut Ebbing, yargılamanın
açık duruşma ile yürütülmesine karşı çıkarak
dosyanın
kapalı bir usulle
sonuçlandırılmasını talep etti.
Ebbing savunmasında, aleni gerçekleştirilecek bir davanın,
İsrail'e kadar uzanacak iddialarla "itibar zedeleme" potansiyeli
olduğunu belirtmişti.
"7 Ekim 2023 (İsrail'in Gazze'deki soykırım suçları) sonrası oluşan atmosferi"
gerekçe gösteren Ebbing, toplumu İsrail'e karşı
daha da kışkırtmaktan
korktuğu gerekçesiyle Alman mahkemesine
bu talebi kabul ettirdi.
Alman hukukunda “Strafbefehl” olarak bilinen bu yargılama yöntemi, ağır suç isnatlarının kamuoyu önünde tartışılmasını engelleyen ve
"siyasi kaçamak"
olarak nitelendirilen
şaibelerle dolu bir süreci beraberinde getiriyor.
Kamuyounun
delilleri görme ihtimali ortadan kalktığı için
verilen nihai kararı
sorgulama yetisi de elinden alınmış oluyor.
Mahkemenin
yargı bağımsızlığı
konuşulamaz hâle geliyor.
Almanlar endişeli: Çocuklarımız mı İsrail mi?
Almanlar endişeli: Çocuklarımız mı İsrail mi?
Ebbing,
Alman yargısı üzerine İsrail lobisini kullandığı bu davadan
kesinleşmemiş 2 yıl 10 ay hapis cezası
aldı ve temyiz hakkı hâlâ elinde bulunuyor.
Ortaya çıkan tablo, Ebbing’in
yargı önünde hesap vermekten ziyade
süreci
"sınırlı bir görünürlük" içinde tutma
isteğini öne çıkarıyor.
Çocuğa yönelik ağır suç
isnadı karşısında
şeffaflıktan uzak bir yolun
tercih edilmesi,
kamu vicdanında ciddi soru işaretleri
doğurdu.
İsrail ile yakınlığı olan bir milletvekilinin
böylesine iğrenç bir suçu işlemesi ve alelacele yargılanarak gözden kaçırılma süreci, Alman halkı tarafından
"samimiyetsiz" ve "adaletsiz"
olarak görülüyor.
Almanlar artık kendilerine,
"Bu ülkede çocuklarımız mı daha önemli yoksa İsrail mi?"
sorusunu soruyor.
#Hartmut Ebbing
#Almanya
#İsrail
#Alman-İsrail Cemiyeti
#Çocuk İstismarı