Çocuklar bile kalp krizi geçiriyor

Filistin’de yaşanan saldırılardan özellikle Gazze Şeridi’nde yaşanan savaş yüzünden Gazzeli çocuklar ciddi anlamda psikolojik sorunlar yaşıyor. Saldırılarda atılan füzelerin sesinden çok fazla etkilenen çocuklar korkudan kalp krizi geçirerek hayatlarını kaybediyor. Çocuklar, atılan füzelerden kurtulsalar bile saldırıların şiddetinden kaynaklı ciddi travmalar geçirerek nöbetler geçiriyor. Gazze’de son zamanlarda korkudan ve üzüntüden kalp krizi geçiren çocukların sayısı giderek arttığını ifade eden Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi’nde görevli çocuk doktoru Ammar Dimar, “Yüksek oranda hissedilen üzüntü ve korku çocukların kalp krizi geçirmelerine sebep oluyor. Şu an Gazze Şeridi’nde binlerce çocuk, yaşadıklarından kaynaklı ve her gün işittikleri füze seslerinden dolayı kalp krizi geçiriyor” dedi.

Dimar, “100 günü aşkın süredir yaşadığımız bu yoğun saldırılar çocukları çok ciddi oranda etkiliyor. Burada her gün işittiğimiz bomba seslerine çocuklar bizim gibi alışamıyor. Şu an Gazze Şeridi’nde binlerce çocuk, yaşadıklarından kaynaklı ve her gün işittikleri füze seslerinden dolayı kalp krizi geçiriyor. Bombalardan bir şekilde kurtulan çocuklar psikolojik bunalımdan kaynaklı hayatlarını kaybediyor. Hastanemizi bu şikayetlerle gelen çocuklara müdahale ediyoruz fakat çoğu hayatını kaybediyor. Burada çok ciddi bir insanlık dramı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.