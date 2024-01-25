Çocuklar bile kalp krizi geçiriyor

Filistin’de yaşanan saldırılardan özellikle Gazze Şeridi’nde yaşanan savaş yüzünden Gazzeli çocuklar ciddi anlamda psikolojik sorunlar yaşıyor. Saldırılarda atılan füzelerin sesinden çok fazla etkilenen çocuklar korkudan kalp krizi geçirerek hayatlarını kaybediyor. Çocuklar, atılan füzelerden kurtulsalar bile saldırıların şiddetinden kaynaklı ciddi travmalar geçirerek nöbetler geçiriyor. Gazze’de son zamanlarda korkudan ve üzüntüden kalp krizi geçiren çocukların sayısı giderek arttığını ifade eden Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi’nde görevli çocuk doktoru Ammar Dimar, “Yüksek oranda hissedilen üzüntü ve korku çocukların kalp krizi geçirmelerine sebep oluyor. Şu an Gazze Şeridi’nde binlerce çocuk, yaşadıklarından kaynaklı ve her gün işittikleri füze seslerinden dolayı kalp krizi geçiriyor” dedi.

İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

Dimar, “100 günü aşkın süredir yaşadığımız bu yoğun saldırılar çocukları çok ciddi oranda etkiliyor. Burada her gün işittiğimiz bomba seslerine çocuklar bizim gibi alışamıyor. Şu an Gazze Şeridi’nde binlerce çocuk, yaşadıklarından kaynaklı ve her gün işittikleri füze seslerinden dolayı kalp krizi geçiriyor. Bombalardan bir şekilde kurtulan çocuklar psikolojik bunalımdan kaynaklı hayatlarını kaybediyor. Hastanemizi bu şikayetlerle gelen çocuklara müdahale ediyoruz fakat çoğu hayatını kaybediyor. Burada çok ciddi bir insanlık dramı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

FÜZELERDEN KAÇIP KORKUDAN ÖLÜYORLAR

Tıbbi malzeme eksikliği ve hastanelerin hedef alınmasından dolayı doktorlarında çalışamadığını ifade eden Dimar, “Birçok doktor hastaneler kapandığı için kamplarda insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Tabi kamplarında durumu ortada, her gün kamplar bombalanıyor. Çocuklar ailelerine biz ne zaman öleceğiz anne diye soruyor. Bu çocuklar füzelerden dolayı ölmese bile korkularından ve üzüntülerinden kaynaklı nöbet geçiriyorlar. Hastanemize gelen bu sebeplerden kaynaklı gelen çocuklara müdahalelerimiz bile çok kısıtlı oluyor. Ve birçoğunu kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞOK GEÇİRİP KONUŞAMIYORLAR

Kuveyt Hastanesi’nde doktor olan Ömer Neccar, “Yoğun bombardıman sonucunda çocuklar çok ciddi nöbetler ve kalp krizleri geçiriyor. Bombaların sesleri çok yüksek olduğu için ve birçoğu ailesini ve akrabalarını kaybettiği için çok ciddi travmalar geçiriyorlar. Hastaneye gelen vakalarda çocukların şok içinde olduğunu, konuşamadığını tespit ediyoruz bu çocuklar belli bir süre sonra kalp krizi geçirerek hastaneye geliyorlar. Kalp krizi geçiren çocuklardan bazılarını maalesef kaybediyoruz. Bu şikayetlerle hastaneye gelen bir vakayı geçtiğimiz günlerde hayata geri döndürmek için uzun müdahalelerde bulunduk fakat maalesef kalp krizi geçiren çocuğumuz hayatını kaybetti. Bir an önce bu saldırıların durdurulmasını istiyoruz Sivillerin barış içerisinde yaşaması için bunun sağlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.







