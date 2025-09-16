Çocukları kasten başlarından vuruyor

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlattığı soykırım sürerken, Batı medyası da İsrail ordusunun çocukları kasten öldürdüğü gerçeğini görmeye başladı. Hollanda’da yayınlanan Volkskrant gazetesi, Gazze’de gönüllü hizmet veren yabancı doktorlar ve sağlık çalışanlarının tanıklarına yer verdi. Gönüllü doktorların verdiği bilgiye göre, 100'den fazla çocuğun başlarından ya da göğüslerinden vuruluyor. Gazete, bu verilerin İsrail'in çocukları hedef aldığının kesin kanıtı olduğunu dikkat çekti.

17 DOKTOR 114 VAKA KAYDETTİ

Gazeteye konuşan Gazze’de gönüllü çalışmış 17 doktordan 15'i, görev yaptıkları hastanelerde başında ya da göğsünde tek mermi yaraları bulunan 15 yaş altı çocuklarla karşılaştıklarını aktardı. Doktorlar, 114 vakaya rastladığını ve bu tür yaralar alan çocukların çoğunun öldüğünü, geriye kalanların ise ağır yaralarla hayata tutunmaya çalıştığını dile getirdi. Amerikalı acil servis doktoru Mimi Syed, gazeteye verdiği demeçte, kafasından ya da göğsünden direk olarak vurulmuş 18 çocuğu kayda geçirdiğini ifade ederek, "Bu çapraz ateşte kalmak değil, savaş suçu" değerlendirmesini yaptı.

DOĞRUDAN HEDEF ALIYORLAR

İşgalci İsrail ordusu, Gazze’de saldırılara başladığı 7 Ekim’den beri, havadan yaylım ateşi açma becerilerine sahip Quadcopter insansız hava araçları (İHA) kullanıyor. Bu İHA’ların, Gazze’deki kamplar bölgesinde ya da gıda dağıtım sıralarında bekleyen Filistinlilere ateş açtığı çok sayıda vaka daha önce kayda geçmişti. İsrail ayrıca, 27 Mayıs’ta ABD ile ortaklaşa kurduğu Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) aracılığıyla, Gazze’nin çeşitli bölgelerinde kurduğu sözde yardım dağıtım noktalarında aralarında çocukların olduğu 6 binden fazla Filistinliyi doğrudan ateş açarak öldürmüştü. Volkskrant gazetesine bilgi veren adli patologlar da röntgen sonuçlarına bakarak yaraların patlamalardan kaynaklanan şarapnel parçaları değil, uzaktan keskin nişancılarla ya da insansız hava araçlarıyla açılan ateşlerle tutarlı olduğunu teyit etti.

KAZA İHTİMALİ MANTIKSIZ

Hollandalı eski ordu komutanı Mart de Kruif, gazeteye yaptığı değerlendirmede, sayıyı göz önünde bulundurarak "kaza" iddiasının mantıksız kaldığını belirtti. Kaliforniya'dan travma cerrahı Feroze Sidhwa ise bir hastanede çok sayıda erkek çocuğunun doğrudan kafadan vurulduğunu görene kadar bu olayların münferit olduğunu düşündüğünü, daha sonra notlarını diğer yabancı doktorlarla karşılaştırdığında bunun yaygın görülen bir şey olduğunu fark ettiğini vurguladı. Sidhwa "Birileri tetiğini çocuklara doğrultuyor" diye ekledi.

Üç prematüre bebek açlıktan öldü

İsrail’in Gazze’ye yönelik uyguladığı tam kuşatma yüzünden açlıktan ölüm vakaları dün de devam etti. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, üçü prematüre (yeni doğan) bebek olmak üzere 7 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi. Bununla birlikte, İsrail’in saldırılara başladığı 7 Ekim 2023’ten beri açlıktan ölenlerin sayısı 145’i çocuk 422’ye ulaştı.







