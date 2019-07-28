Dünya Çocukları militan okulları silah deposu yaptılar
ORTADOĞU

Çocukları militan okulları silah deposu yaptılar

BM raporu, terör örgütü PKK’nın Suriye’de çocukları bünyesine katarak silahlandırdığını, okulları ise mühimmat deposu olarak kullandığını ortaya koydu. Bu çocuklardan yüzde 40’ını kız çocukları oluştururken, yüzde 20’sinin 15 yaşın altında olduğu tespit edildi. Rapora göre, PKK’lılar 24 okul ve hastaneyi ise askeri faaliyetler için kullanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Geçen yıl Suriye’de en fazla çocuk savaşçı, ‘SDG’ ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK tarafından kullanıldı.
Geçen yıl Suriye’de en fazla çocuk savaşçı, ‘SDG’ ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK tarafından kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) raporu, terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de okulları mühimmat deposu olarak kullandığını, en fazla çocuk savaşçının ise örgüt içinde yer aldığını ortaya koydu. BM Genel Sekreterinin ‘Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar’ raporu, 20 ülkedeki savaş ve silahlı çatışma ortamlarında 2018’de devlet dışı aktörler ile devletler tarafından çocuklara yönelik ihlaller, şiddet ve cinsel şiddet olaylarıyla okul ve hastanelere yönelik saldırılara dikkati çekiyor. Raporda, Suriye kuzey ve doğusunu işgali altında bulunduran PKK’nın buradaki çeşitli okul ve hastaneleri askeri amaçlar için kullandığını ortaya koydu. PKK, 24 okul ve hastaneyi adeta kışlaya çevirirken, 14 okulu ise mühimmat deposu olarak kullandı. Örgüt, çocukları da kandırarak onların geleceğini karartıyor. Geçen yıl Suriye’de en fazla çocuk savaşçı, ‘SDG’ ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK tarafından kullanıldı, Suriye’de tespit edilen 806 çocuk savaşçıdan 313’ü örgüt bünyesinde yer aldı. SDG bünyesindeki çocuk savaşçıların yüzde 40’ını kız çocukları oluştururken, bunlardan 20’sinin 15 yaşının altında olduğu, 119 kız çoğunun ise aktif olarak çatışmalarda yer aldığı tespit edildi.

KATLİAM REKORU!

Savaş ve çatışma ortamlarında ölen ve sakat kalan çocukların sayısında da rekor seviyelerde artış yaşandığı da raporda vurgulandı. En fazla çocuk ölümleri ve yaralanmalarının yaşandığı ülke 3 bin 62 ile Afganistan olurken, Suriye’de de hava saldırıları ve varil bombaları 1854 çocuğun ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. Raporda yer verilen savaş ve çatışmaların yaşandığı 20 ülkede okul ve hastanelere ise binden fazla saldırı düzenlendi. Suriye, 225 saldırı ile okul ve hastanelerin en fazla hedef alındığı ülkelerin başında yer aldı, saldırıların çoğunu rejim ve destekçileri gerçekleştirdi, terör örgütü YPG/PKK da iki okula saldırı düzenledi.

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