Çocuklarımızın ölmesindense kurşun gönderirim

Son dönemde dünya genelindeki kaotik iklimin mimarı olan olan ABD’nin Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Rusya’yı zayıflatmak adına savaşın sürmesi için Ukrayna’ya milyarlarca dolar yardım yapan, Gazze’de soykırım yapan İsrail’e maddi manevi destek veren ABD’nin bu tutumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Johson, “Yurt dışındaki çatışmalara kendi çocuklarımızı göndermektense kurşun göndermeyi tercih ederiz” ifadelerini kullandı. Perşembe günü Amerikan Fox News’da "The Record With Greta Van Susteren" programına katılan Johnson, Ukrayna’ya ve İsrail’e verilmesi verilmesi planlanan 61 milyar dolarlık paket hakkında konuştu.

6 AYDIR BEKLİYOR

6 aydır Cumhuriyetçilerin baskısı ile onaylanmayan pakette, usulen revizeler yaptıklarını belirten Johnson, Amerikan askerlerinin Amerikan askerlerini Ukrayna'ya göndermeme hedefini koruyacak şekilde paketi yeniden tasarladıklarını kaydetti. “Çocuklarımızın gitmesindense kurşun göndermeyi yeğlerim” diyen Johnson, “Çizmelerimizin savaş sahasına basmasını istemiyoruz” dedi.

İSRAİL İÇİN PAKETİ BİRLEŞTİRDİLER

Paketi tek bir parça halinde, İsrail, Ukrayna ve Tayvan’a 95,3 milyar dolarlık destek olarak tasarladıklarını belirten Johnson, parça parça olması halinde mecliste İsrail’e gidecek 26 milyar dolarlık yardımı reddedecek çok sayıda vekil olabileceğini kaydetti. “Yardım paketlerinin ayrı ayrı sunulması halinde Demokratların Ukrayna’ya fon sağlayıp diğer yardımları reddeceğine şüphe yok” diyen Johnson, "İsrailliler varoluşları için savaşıyor. İnançlı olanlarımız için, İsrail'in yanında durmamız İncil'deki bir öğüttür. Biz yapacağız ve onlar galip gelecektir” sözleri ile din savaşına gönderme yaptı.

YANGINA 61 MİLYARLIK BENZİN

Diğer yandan ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a fon sağlayacak 95 milyar dolarlık bir dış yardım paketini onayladı. Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi başkanı Mike Johnson, Demokratlarla hareket ederek, kendi partisindeki itiraz oylarını bastırırken, yasa tasarısı iki partinin desteğiyle 122 ret oyuna karşın 311 evet oyuyla kabul edildi. 95 milyar dolarlık paket, 61 milyar dolarlık Ukrayna yardımının dışında, İsrail'e 26 ve Hint-Pasifik bölgesinin (Tayvan) güvenliğine 8 milyar dolar yardım yapılmasını da içeriyor.

BİR DE TEŞEKKÜR ETTİLER

Johnson’ın skandal niteliğindeki açıklamalarına rağmen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tasarının kabul edilmesinden sonra sosyal medya aracılığıyla şükran mesajı paylaştı. Zelenski, Johnson ve pakete destek verenlere teşekkür ederek, "Bugün Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarı sayesinde hem savaşın yayılması önlenecek hem de binlerce insanın hayatı kurtulacak" cümlelerini kullandı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Johnson'a liderliği için teşekkür ederek, "İsrail'e yardım paketinin bugün Temsilciler Meclisi'nden geçmesini sağlayan liderliğiniz için Başkan Johnson'a teşekkür ederiz” dedi.

Bizi değil Batı’yı koruyorsunuz

Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Temsilciler Meclisi'nin tasarıyı onaylamasının ardından sosyal medya aracılığıyla yaptığı ilk açıklamada, ABD'nin sağlayacağı askeri desteğin "Batı medeniyetini savunmak için önemli olduğunu" iddiasında bulunarak skandal bir açıklama yaptı. Netanyahu, açıklamasında, "Tasarının büyük bir oy çokluğuyla geçmesi, ABD'nin İsrail'e olan desteğini ve Batı medeniyetini korumasını yansıtıyor. Teşekkürler dostlarımız, teşekkürler Amerika" ifadelerine yer verdi. Netanyahu'nun açıklamasıyla Batı ülkelerinde Filistin'e verilen desteğin güçlenmesini, işgal gerçeğini gizleyerek, engelleme çabası olduğu değerlendiriliyor.











