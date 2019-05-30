Çocuklukları çalındı

Kuruluşun verilerine göre, 2000 yılından bu yana her yıl hayatını kaybeden çocuk sayısı 4,4 milyon azaldı. Yetersiz beslenme, hastalık gibi olumsuzluklara maruz kalan çocuk sayısı aynı yıla göre 49 milyonluk bir düşüş gösterdi.

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Save the Children'ın son raporuna göre savaşlar, beslenme, eğitimsizlik, erken yaşta evlilik, işçilik, sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 690 milyon çocuk, çocukluğunu yaşayamıyor.

Kuruluşun 100'üncü yılı vesilesiyle yayınlanan raporda, çocuklar için genel durumun 2000'den beri 176 ülkenin 173'ünde düzeldiği, ancak dört çocuktan birinin çocukluk hakkından mahrum bırakıldığı belirtildi.

EN ZOR AFGANİSTAN

Raporda, çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların, en hassas kesim olduğu ifade edildi. Çalışma, 2000 yılından beri yüzde 80 artışla 31 milyon çocuğun zorla yerinden edildiğini ve yaklaşık 420 milyon çocuğun çatışma bölgelerinde yaşadığını ortaya koydu.

Çocuklar için en zor ülkeler Afganistan, Orta Afrika, Irak, Mali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak sıralanırken, Singapur, İsveç ve Finlandiya en iyi ülkeler olarak belirtildi.