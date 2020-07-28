Çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fransa ile skandal askeri iş birliğine tepki göstererek, “Yapılan anlaşmalar bölgedeki gerginliği arttıracak” dedi. Başbakan Ersin Tatar, Akıncılar ile Rum köyü Limya arasındaki sınır kapısının açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başbakan Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Fransa ile Akdeniz’de havada ve denizde askeri güçlerini birleştirilmesine yönelik attığı askeri iş birliğine sert tepki gösterdi. “Rum tarafı çok tehlikeli bir oyuna giriyor” diyen Tatar, “Çünkü burası Kıbrıs. Kıbrıs adasının 3 garantör ülkesi vardır. Türkiye, Yunanistan, İngiltere. Bunların dışında herhangi bir diğer ülkeyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin başka bir ülke ile, kim olursa olsun, Avrupa Birliği de olsun hiç fark etmez, böyle bir anlaşmaya hakkı yoktur” dedi.

ÇOK AÇIK HUKUKSUZLUK

KKTC Başkanı Tatar, “Hukuk bunu emrediyor. Ama maalesef Rum tarafı bir kez daha bir hukuksuzluk yapıyor” dedi. “Şimdi demek ki Kıbrıs Cumhuriyeti ve ekindeki garanti anlaşmalarının tabii ki ruhuna aykırı bir şekilde birtakım düzenlemelere düzenlemelere gidilmektedir” diyen Tatar, “Rum tarafı dikkatli olsun” uyarısında bulundu.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar

GERİLİMİ ARTIRACAK

KKTC’nin adımlarını uluslararası hukuk temelinde devam ettirdiklerini dile getiren Tatar, “Ama Rum tarafı belli ki gerçekten hukuka aykırı, anlaşmalara aykırı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ruhuna aykırı, garantörlük anlaşmalarının hilafına birtakım birtakım ilişkilere girmektedirler. Bu da bölgedeki gerginliği artıracaktır diye düşünüyorum” dedi. Tatar, “Dolayısıyla bunu herhalde Türkiye Cumhuriyeti yakından izlemektedir. Biz de gereken temasları yapacağız. Çünkü olay başka yerlere çekiliyor” ifadelerini kullandı.

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MACRON PAY KAPMA PEŞİNDE

Bölgede çok büyük zenginlikler olduğunun altını çizen Tatar, “Bu ülkelerin hepsi burada bir pozisyon almaya çalışmaktadır” şeklinde konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u işaret eden KKTC Başkanı Tatar, “Buradaki zenginlikler, doğal gaz ve petrol zenginliklerinin paylaşımında adım atmak istemektedirler ve buralardaki etkinliklerini arttırmak suretiyle Türkiye ve bizlerin hak ve hukukuna bir bakıma tecavüz etmektedirler. İş oraya gidiyor. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım. Ama biz bunu tabii ki Türkiye ile değerlendirmek durumundayız” dedi.

Fransa Güney Kıbrıs’a yerleşiyor

Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı olarak bir askeri işbirliğİ anlaşması imzaladıkları önceki gün ortaya çıkmıştı. Anlaşmanın detaylarına göre Fransa, Kıbrıs adasına askeri konuşlanma hakkı kazandığı ortaya çıkıyor. Rum Yönetimi ile Fransa arasında yapılan anlaşmalarla iki taraf Akdeniz’de havada ve denizde askeri güçlerini birleştiriyor. Rum ve Fransa’nın aralarında anlaştıkları üç maddelik anlaşmaya göre Mari’deki (Tatlısu) Evangelos Florakis Deniz Üssü yeniden inşa edilecek. Ayrıca Rumlar ve Fransızlar ‘’Askeri Hava Trafik Kontrol Merkezi’’ni modernize edecek. Son maddeye göre Baf’ta Andreas Papandreu Askeri Hava Üssü’nü Fransızlar yeniden modernize edecek ve kullanıma sunacak.Fransızlar, askeri deniz üssü tamamlanana kadar Limasol Limanı’nda konuşlanacak. Kıbrıs Rum tarafı, yeni limanlar tamamlanana kadar ise Limasol Limanı’nı Fransız savaş gemilerinin hizmetine sunacak. Fransa, Kıbrıs Rum tarafında savaş helikopterleri başta olmak üzere her türlü hava imkânlarını kullanma olanağına sahip olacak. Fransa, Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle yeni üsler devreye girene kadar Baf Askeri Üssü’nü geçici olarak kullanmayı sürdürecek. Fransa, anlaşma ile Türkiye’nin Akdeniz’deki hava gücünü daha rahat gözlem altına alacak ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun bütün hava savunma sistemlerini yeniden modernize edecek.

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