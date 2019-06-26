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Dünya Çölden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı
AFRİKA

Çölden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı

Çölden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı

Dünya Göç Örgütü (IOM), 2016'dan bu yana Libya üzerinden Avrupa'ya gitmek isterken Nijer'deki Sahra Çölü'nde mahsur kalan 20 bin göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Çölü geçmeye çalışırken binlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.
Çölü geçmeye çalışırken binlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

IOM'dan yapılan açıklamada, Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmak amacıyla geçmeye çalıştıkları Nijer çölünde kaybolan 406 kişinin 15 Haziran'da kurtarıldığı belirtildi.

  • Kurtarılan kişilerin çoğunluğunun Gine Cumhuriyeti, Mali ve Fildişi Sahilleri gibi 14 Batı Afrika ülkesinden geldiği kaydedilen açıklamada, göçmenlerin kabul merkezine götürülerek gıda ve tıbbi yardım aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, Nisan 2016'dan bu yana Nijer çölünde mahsur kalarak kurtarılan göçmen sayısının 20 bini bulduğu ifade edildi.

Her yıl, Libya ve Cezayir üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen binlerce kişi, Sahra Çölü'nü geçmeye çalışıyor. Çölü geçmeye çalışırken binlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

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