Çözümün adresi Türkiye: Tahıl krizinde imzalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle atılacak

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni Ukrayna, Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla yarın İstanbul'da yapılacak.
İmza töreni Dolmabahça'de
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın 16.30’da Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek.
Türkiye arabulucu olacak
BM ve Türkiye, Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden ihracatını yeniden başlatmak ve Rusya'dan tahıl ve gübre sevkiyatlarını kolaylaştırmak için arabuluculuk yapıyor.
BM'deki basın toplantısının hemen sonrasında, İletişim Başkanlığından tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın 16.30’da Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek.
İstanbul bir süredir, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM'den yetkililerin katılımıyla Ukrayna limanlarında sıkışmış tahılın uluslararası piyasaya taşınmasını görüşmek üzere toplantılara ev sahipliği yapıyordu.
ABD'den Türkiye'ye tebrik
Öte yandan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yarın yapılacak anlaşmayla ilgili "Bu anlaşmayı memnuniyetle karşılarız. BM Genel Sekreteri'nin sıkı çalışmasını takdir ediyoruz. Türk müttefiklerimizin orada ortaya koyduğu gayretli çalışmaları alkışlıyoruz." dedi.