Cumaya gelenlere lağım sıktılar

Terör devleti İsrail, bu cuma da Filistinlilere zulmetti. İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’da çatışmaların başlamasından bu yana dördüncü cuma namazı kılındı. İşgal güçleri, üst üste dördüncü cuma namazında da Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişine katı kısıtlamalar getirdi. Filistinlilerin bir kısmı işgal güçlerinin sıkı denetimi ve yaş kısıtlaması altında Mescid-i Aksa’ya alınırken, bir kısmı ise Harem-i Şerif çevresindeki sokaklarda saf tuttu. 120 binden fazla kişinin aynı anda namaz kılabildiği Mescid-i Aksa’nın avluları, İsrail’in kısıtlamalarından dolayı dün neredeyse boş kaldı. Aksa’da sadece 5 bin 500 Filistinli cuma namazını eda etti.





SOKAKTA NAMAZA ENGEL

Geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen Filistinli gençlere izin verilmedi. Eski şehir bölgesinde demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemleri alan işgal güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin ve bazı yaşlı Filistinlilerin Aksa’ya girişine müsaade etmedi. Mescid-i Aksa’nın Aslanlı ve Şam kapılarındaki kısıtlamalar üst seviyedeydi. Mescid-i Aksa’nın dış kapıları da dahil olmak üzere birçok noktaya kontrol adı altında engelleme noktaları kuran İsrail polisi, eski şehrin ara sokaklarında da engellemelerini sürdürdü.





GAZ VE PİS SUYLA MÜDAHALE

Aksa’ya alınmayan Filistinliler ile İsrail polisi arasında tartışmalar yaşandı. Cuma namazı için Aksa’ya alınmayan yüzlerce Filistinli, namazlarını Mescid-i Aksa’yı karşıdan gören Ra’s el-Amud Mahallesi’ndeki cami ve çevresinde kıldı. Aksa’nın yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi’nde namaz kılmak isteyen Filistinlilere İsrail polisi göz yaşartıcı gaz ve lağım suyu sıktı. İsrail polisinin attığı sis bombaları ve sıkılan biber gazından basın mensupları da olumsuz etkilendi.



