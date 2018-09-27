Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanyada
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki BM Genel Kurulu Görüşmeleri sona erdi. Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak 'CAN', New York JFK Havalimanı'ndan Almanya'ya hareket etti. Uçak 13.40'da Almanya'ya iniş yaptı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine "ilk devlet ziyareti" için özel uçak "CAN" ile Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Tegel Havalimanı'nın askeri bölümünde Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın, Adalet Bakanı Abdulhamid Gül ve eşi İlknur Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, YTB Başkanı Abdullah Eren, UID Genel Başkanı Bülent Bilgi ve diğer yetkililer karşıladı.

Almanya'daki Türk halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türk bayraklarıyla karşıladı.

  • Erdoğan için havalimanında 21 pare top atışı yapıldı.

Erdoğan'a Berlin ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti, 27-29 Eylül'ü kapsayacak.

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