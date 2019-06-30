Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonyadaki Türklerle buluştu
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'daki Türklerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da düzenlenen "Türk Toplumuyla Buluşma" programında hiatp etti. THY ile Osaka'dan direk uçuş gerçekleştirilebileceği müjdesini veren Erdoğan; "Maalesef Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. PKK ne ise DHKP-C ne ise FETÖ odur" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan, Japonya’da Türk topluluğu ile buluştu.
Erdoğan, Japonya’da Türk topluluğu ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Toplumuyla Buluşma programında konuşuyor…

Konuşmasından başlıklar ise şöyle;

"Türkiye cumhuriyeti her zaman ve her yerde sizin yanınızdadır. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın çıkarlarını korumak her zaman birinci önceliğimiz olmuştur. Türkiye'nin yanında Japonca'yı da çok iyi öğrenmelisiniz. Buradaki başarınız buna bağlı."

  • "Çocuklarımızın, ülkemizin ve milletimizin değerlerine yabancı kalmaması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Nagoya'daki çocuklarımızın değerlerini daha iyi öğrenmesi için Maarif Vakfı buraya öğretmen gönderdi. Rahat bir hayat sürebilmeniz için sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Bu amaçla Japon makamlarıyla işbirliği halindeyiz."

"Maalesef Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı yoktur."

Nagoya'ya başkonsolosluk açılacak

"Nagoya'da bir başkonsolosluk açacağız. Japon makamlarının da böyle bir talebe hayır diyeceğini sanmıyorum"

Japonya'nın kendi iş gücü giderek azalıyor. Japon nüfusu gün geçtikçe daha da yaşlanıyor. Nisan ayında yapılan bir yasa değişikliği ile yabancı işçilere kapı açılmıştır. Türkiye olarak Japonya'ya katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda Japon muhataplarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Japonya ile sosyal güvenlik anlaşmasının müzakerelerini sürdürüyoruz. Bu müzakereyi de yakında sonuçlandırmayı hedefliyoruz.

Osaka'dan direk uçuş

"THY önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka-Kansai Havalimanından İstanbul seferlerine başlıyor."

"Bugün dünyanın 160'ı aşkın ülkesinden on bilerce öğrenci Türk üniversitelerini tercih ediyor. Misafir öğrencilerimiz arasında Japonların da olması bizim için gurur kaynağıdır."

  • Hedef 1 milyon turist
  • "Şehir hastaneleriyle sağlıkta hizmet standartlarını çok daha yukarıya çıkarıyoruz. Dünyanın en güçlü ve en yaygın sosyal yardım sistemini kurduğumuz ülkemizde hiçbir vatandaşımız sahipsiz bırakmıyoruz. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'den yüzde 30 seviyelerine indirdik. Her alanda ülkemiz geliştirdik ileriye taşıdık. Şimdi turizmde çok büyük bir patlama var. Allah'ın izniyle bu yıl 51 milyon turist hedefini yakalayacağız. Arzumuz Japon turist sayısını da 1 milyona çıkarmak."

"Ülkemizin G20 platformunda temsil edilmesi az önce ifade ettiğim saydığım bütün bu gelişmelerin sonucudur. Biz bunu yeterli görmüyoruz. 2023 hedeflerimizin ilk başında Türkiye'yi dünyanın en önemli 10 ekonomisinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz."

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"Ülkemiz güçlendikçe karşı karşıya kaldığımız sınamalar da artıyor. Son dönemde bölgemizde ve dünyada büyük bir değişim yaşanıyor. Türkiye'nin tam merkezinde yer aldığı bu süreçten sadece hasarsız değil, karlı olarak çıkarmak için çalışıyoruz. Siz burada sapasağlam biz de ülkemizde azimle çalışmaya devam edeceğiz."
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