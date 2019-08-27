Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanın Moskovadaki temasları sona erdi
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'daki temasları sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından başkent Moskova'dan ayrıldı. Erdoğan, havalimanından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından uğurlandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından, Rusya Devlet Başkanı Putin uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından, Rusya Devlet Başkanı Putin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından özel uçak "ANA" ile saat 18.25'te başkent Moskova'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'ndan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

  • Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moskova'dan ayrıldı.

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