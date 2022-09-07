Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanın Atinaya uyarısı Yunanistanda gündem oldu
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina'ya uyarısı Yunanistan'da gündem oldu

Yunanistan, görev uçuşu gerçekleştiren Türk F-16'lara defalarca radar kilidi atarak provokasyonlarıyla ilgili defalarca 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri geniş yankı uyandırdı. Yunan basını bu açıklamaları manşetten duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Atinaya uyarısı Yunanistanda gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e düzenlediği resmi ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Atina yönetimini bir kez daha uyardı. Erdoğan, "Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' diyorsak, ne dedim? Vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim, bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.

Yunanistan'da gündem Erdoğan'ın açıklamaları

Yunanistan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini ilk sayfalarından okurlarına duyurdu. The Toc adlı internet sitesi, "Türkiye her düzeyde zorlukları tırmandırıyor: Atina'da Fransız kalkanı" başlıklı haberinde Erdoğan'ın ifadelerini aktardı.

"Türkiye Cumhurbaşkanı, Atina'yı uyardı"

Haberde, "'Bir gece aniden gidebiliriz' diyen Türkiye Cumhurbaşkanı, ülkemizi önümüzdeki dönemde Ankara ile ne tür ilişkiler kurmak istediğini seçmek zorunda kalacağı konusunda uyardı." denildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, 12 Eylül'de Paris'e giderek burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme yapacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan kendilerine çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyette
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan kendilerine çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyette
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a gidiyor. Erdoğan, ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kilit atma noktasında hassasiyetimiz devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Kendilerine çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Yunanistan Türkiye'yle nasıl bir ilişkide olacağının kararını çok daha düşünerek verecektir' ifadelerini kullandı.

"Miçotakis-Macron görüşmesinin gündemini değiştirecek"

Miçotakis-Macron zirvesinde enerji krizinin ele alınmasının beklendiği belirtilerek, "Ancak son gelişmeler, görüşmelerin gündemini değiştirecek." notu paylaşıldı.

CNN: Bir gece aniden gelebiliriz

CNN Yunanca, "Erdoğan: Bir gece aniden gelebiliriz" başlığıyla verdiği haberinde, Türk Cumhurbaşkanı'nın uyarısını yinelediğine dikkat çekildi. Erdoğan'ın, Ankara'daki kabine toplantısından sonra, "Yunanistan bizim seviyemizde değil; siyasi, ekonomik ve askeri olarak eşit değil." dediği anımsatıldı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turunun Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'ı kapsadığı kaydedildi.

Kathimerini: Yunanistan'ı tehdit etti

Kathimerini, "Erdoğan ısrarcı: Yunanistan'ı yine tehdit etti" şeklindeki manşete yer verdi. "Türk Cumhurbaşkanı, Ege'de Türk uçaklarının Yunan tacizi konusunda ısrar etti." ifadesi kullanıldı. Aynı haberde, "Bosna Hersek'e gitmeden önce konuşan Erdoğan, Ankara'nın NATO ile Türk F-16 savaş uçaklarının S-300 uçaksavar sisteminin radarı tarafından kilitlendiği iddiasıyla ilgili görüşmelerde bulunduğunu kaydetti." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan dengimiz olmadığı için muhatabımız da değil
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan dengimiz olmadığı için muhatabımız da değil

Skai: Sabır tükendiğinde gereken yapılır

"Erdoğan, Yunanistan'a tehditleri artırdı: Sabır tükendiğinde gereken yapılır" diyen Skai televizyonu da Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretinden fotoğraf paylaştı.

Haberde, "Türk Cumhurbaşkanı, doğrudan Yunanistan'ı işgal etmekle tehdit ediyor." iddiası ortaya atıldı.

Atina'yı eylemleri konusunda uyardığı belirtilen Erdoğan'ın, "Sabrın sonu selamettir. Biz de o selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. Bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum." ifadeleri aktarıldı.

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