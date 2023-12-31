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Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekiliyor

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, oğlu Prens Frederik'e yol açmak için tahtı bırakmayı planladığını duyurdu. Danimarka Kraliçesi, tahta çıkışının 52. yıl dönümü olan 14 Ocak'ta yerini oğluna bırakacağını ifade etti.

22:44 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 23:26 - 31/12/2023 Pazar
AA
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 14 Ocak'ta tahttan çekileceğini açıkladı.

Kraliçe Margrethe, yeni yıl konuşmasında, oğlu Prens Frederik'e yol açmak için tahtı bırakmayı planladığını duyurdu.

Danimarka Kraliçesi, tahta çıkışının 52. yıl dönümü olan 14 Ocak'ta yerini oğluna bırakacağını belirtti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de "Majesteleri Kraliçe'ye yaşamı boyunca Krallığa olan bağlılığı ve yorulmak bilmeyen çabaları" için teşekkürlerini sundu.

Frederik kral ilan edilecek

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Yeni yılda Veliaht Prens Frederik kral ilan edilecek. Veliaht Prenses Mary kraliçe olacak. Yeni bir kral ve yeni bir kraliyet çifti olacak. Bu sorumluluk ve görev için hazır olduklarını bilerek bunu dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Danimarka'nın 83 yaşındaki Kraliçesi 2. Margrethe, 1972'de taç giymişti.​​​​​​​



#Danimarka
#Kraliçe 2. Margrethe
#Feragat
#Taht
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