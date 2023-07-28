|
Dünya

Darbeyle devrilen Nijer Cumhurbaşkanı Bazum'dan haber var

Fransa Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, kendi muhafızları tarafından gözaltında tutulan Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

14:31 . 28/07/2023 Cuma
Diğer
Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum

Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum

Batı Afrika ülkesi Nijer'de dün bir grup askerin televizyondan duyurduğu darbeye destek verenler başkent Niamey'de sokağa indi.

İktidar partisinin binaları yağmalandı, bazı binalar ve çevresindeki arabalar ateşe verildi.

Bazı eylemcilerin Rusya bayrağı taşıdığı görülürken, Moskova askerler tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması çağrısını yaptı.

Batı ülkeleri ve Birleşmiş Milletler de darbe girişimini kınayarak Bazum'un serbest bırakılmasını istemişti.

Sağlık durumu iyi

Fransa Dışişleri Bakan
ı Catherine Collona
, AFP Habern Ajansı'na yaptığı açıklamada, kendi muhafızları tarafından gözaltında tutulan Bazum'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, askeri darbeyle devrilmesinden sonra dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada,
'zor elde edilmiş demokratik kazanımları koruma' s
özü verdi.

Bu, devlet başkanlığı saray muhafızları tarafından tutulması ve sesini duyuramamasının akabinde gelen ve darbeyi kabul etmediğini ilan eden bir meydan okuma olarak yorumlandı.



#Muhammed Bazoum
#Nijer
#Catherine Collona
2 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖL yeni dönem kayıtları bekleniyor! Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman başlayacak?