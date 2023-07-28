Darbeyle devrilen Nijer Cumhurbaşkanı Bazum'dan haber var

Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum
Batı Afrika ülkesi Nijer'de dün bir grup askerin televizyondan duyurduğu darbeye destek verenler başkent Niamey'de sokağa indi.
İktidar partisinin binaları yağmalandı, bazı binalar ve çevresindeki arabalar ateşe verildi.
Bazı eylemcilerin Rusya bayrağı taşıdığı görülürken, Moskova askerler tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması çağrısını yaptı.
Batı ülkeleri ve Birleşmiş Milletler de darbe girişimini kınayarak Bazum'un serbest bırakılmasını istemişti.
Sağlık durumu iyi
Bu, devlet başkanlığı saray muhafızları tarafından tutulması ve sesini duyuramamasının akabinde gelen ve darbeyi kabul etmediğini ilan eden bir meydan okuma olarak yorumlandı.