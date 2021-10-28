Dünya DEAŞlı teröristler Hasekede tutuldukları hapishanede isyan çıkardı
ORTADOĞU

DEAŞ'lı teröristler Haseke'de tutuldukları hapishanede isyan çıkardı

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde, terör örgütü DEAŞ'a mensup yabancı uyruklu savaşçıların tutulduğu Sanayi Hapishanesinde isyan çıktı. ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterleri, isyanı bastırmak için karadan operasyon düzenleyen YPG/PKK’lı teröristlere destek verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
DEAŞlı teröristler Hasekede tutuldukları hapishanede isyan çıkardı
İsyan çıkardılar

Haseke'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre DEAŞ'lı teröristler, Haseke'nin güneyinde terör örgütü YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesinde, maruz kaldıkları kötü muamele nedeniyle dün gece geç saatlerde isyan çıkardı.

Terör örgütü YPG/PKK isyanı bastırmak için hapishanesinin çevresine destek sevkiyatı yaptı.

ABD helikopterleri, isyanı bastırmak için karadan operasyon düzenleyen YPG/PKK’lı teröristlere aydınlatıcı fişekler atarak havadan destek verdi.

Sanayi Hapishanesinde 54 ülkeden yaklaşık 5 bin DEAŞ'lı bulunuyor.

Buradaki DEAŞ’lı teröristler, olumsuz yaşam koşulları yüzünden geçen yıl mart ve eylül aylarında ve bu yıl haziran ayında da isyan çıkarmıştı.

Zehir saçıyor

Zehir saçıyor

​Yeşilırmak'ta tehlikeli yeşillik.
Uçan motosiklet satışa çıktı

Uçan motosiklet satışa çıktı

İlk etapta 200 adet üretilecek: İşte istenen rakam.
Dünyanın üçüncü Türkiyenin en yükseği olacak: Yıl sonu su tutacak

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın son rakamlarını açıkladı.
Yeni yol haritası belli oldu

Yeni yol haritası belli oldu

​Türk Dünyası'nın kalbi Bursa'da atacak.

Kız arkadaşını öldürüp cesedi koyduğu taksiyle emniyete gitti.

Rektör Tabakoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden akademisyenlerin varlığını kabul etti.

​Meteoroloji İstanbul dahil çok sayıda ili uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.