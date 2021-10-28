DEAŞ'lı teröristler Haseke'de tutuldukları hapishanede isyan çıkardı

Gazze'de bin Kur'an-ı Kerim hafızı için tören düzenlendi

İsrail işgali altındaki Filistin'in Gazze kentinde yer alan İslam Üniversitesi'nde Dar Al Kuran Wa Al-Sunnah Vakfı tarafından, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bin hafız için kutlama töreni düzenlendi.



Yüzlerce hafız ve birçok kişinin katıldığı törende, Dar Al Kuran Wa Al-Sunnah Vakfı Başkanı Dr. Abdul Rahman Al-Jamal yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim yürüyüşüne katılanlara teşekkür ederek, bu öğrencilerin Mescid-i Aksa'yı özgürleştirecek kurtuluş kuşağı olacağını vurguladı.





