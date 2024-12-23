Dedeler ve torunları Rim ve dedesi için yürüdü

Ankara Filistin Dayanışma Platformu önceki akşam İsrail’in Gazze’deki katliamlarını protesto için yürüdü. Bir yıl arayla katledilen 3 yaşındaki Rim ile dedesi Halid Nebhan’ı temsilen dedeler ve torunları ön saflardaydı. Platform üyesi Ahmet Salih Güllü, “Zalim Esed nasıl gittiyse, zalim Netanyahu da öyle gidecek” dedi.
ZULME SESSİZ KALAMAYIZ
TÜM DÜNYANIN DÜŞMANI
Yürüyüşün ardından Sıhhiye'de toplanan grup basın açıklaması yaptı. Filistin'de 441 gündür çocukların, kadınların öldürüldüğünü belirten Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyesi Ahmet Salih Güllü, “Düşman olarak nitelendirdiğimiz terör devleti, sadece Filistinlilerin düşmanı değil, tüm dünyanın ve insanlığın düşmanıdır” dedi.
ESED GİBİ O DA GİDECEK
Mazlum coğrafyalardaki zalimlerden hesap sorulana kadar susmayacaklarını vurgulayan Güllü, "Zalim Esed nasıl gittiyse, zalim Netanyahu da öyle gidecektir. Zulüm asla payidar olamaz. Zira ayette denildiği üzere, 'Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz, batıl yok olmaya mahkumdur.' Tarih bize göstermiştir ki Halep'e, Hama'ya, Humus'a, Şam'a gelen özgürlük, Gazze'ye, Kudüs'e gelecek özgürlüğün habercisidir. Tarihte Şam'ın fethinden sonra gelen fetih, Kudüs fethidir. Dün Emevi Camii'nde özgürce kıldığımız namaz, Allah'ın yardımı ve izniyle yarın Mescid-i Aksa'da kılınacaktır” şeklinde konuştu. Grup basın açıklamasının ardından Filistin'deki zulmün son bulması için dua ederek dağıldı.