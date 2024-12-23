Dedeler ve torunları Rim ve dedesi için yürüdü

İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim ve dedesi Halid Nebhan için başkentte dedeler ve torunları sokaktaydı. Ankara Filistin Dayanışnma Platformu üyesi binlerce kişi İsrail'in Gazze'de süren saldırılarını protesto etmek için önceki akşam Kocatepe Camii’nden Sıhhiye Meydanı’na kadar yürüdü. Kalabalık grup, “

İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim ve dedesi Halid Nebhan için başkentte dedeler ve torunları sokaktaydı. Ankara Filistin Dayanışnma Platformu üyesi binlerce kişi İsrail'in Gazze'de süren saldırılarını protesto etmek için önceki akşam Kocatepe Camii’nden Sıhhiye Meydanı’na kadar yürüdü. Kalabalık grup, “

Yürüyüşün ardından Sıhhiye'de toplanan grup basın açıklaması yaptı. Filistin'de 441 gündür çocukların, kadınların öldürüldüğünü belirten Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyesi Ahmet Salih Güllü, “Düşman olarak nitelendirdiğimiz terör devleti, sadece Filistinlilerin düşmanı değil, tüm dünyanın ve insanlığın düşmanıdır” dedi.

Mazlum coğrafyalardaki zalimlerden hesap sorulana kadar susmayacaklarını vurgulayan Güllü, "Zalim Esed nasıl gittiyse, zalim Netanyahu da öyle gidecektir. Zulüm asla payidar olamaz. Zira ayette denildiği üzere, 'Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz, batıl yok olmaya mahkumdur.' Tarih bize göstermiştir ki Halep'e, Hama'ya, Humus'a, Şam'a gelen özgürlük, Gazze'ye, Kudüs'e gelecek özgürlüğün habercisidir. Tarihte Şam'ın fethinden sonra gelen fetih, Kudüs fethidir. Dün Emevi Camii'nde özgürce kıldığımız namaz, Allah'ın yardımı ve izniyle yarın Mescid-i Aksa'da kılınacaktır” şeklinde konuştu. Grup basın açıklamasının ardından Filistin'deki zulmün son bulması için dua ederek dağıldı.