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Dedeler ve torunları Rim ve dedesi için yürüdü

Dedeler ve torunları Rim ve dedesi için yürüdü

04:0023/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Rim ve dedesi Halid Nebhan için, Ankara’da dedeler ve torunları sokaktaydı.
Rim ve dedesi Halid Nebhan için, Ankara’da dedeler ve torunları sokaktaydı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu önceki akşam İsrail’in Gazze’deki katliamlarını protesto için yürüdü. Bir yıl arayla katledilen 3 yaşındaki Rim ile dedesi Halid Nebhan’ı temsilen dedeler ve torunları ön saflardaydı. Platform üyesi Ahmet Salih Güllü, “Zalim Esed nasıl gittiyse, zalim Netanyahu da öyle gidecek” dedi.

İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim ve dedesi Halid Nebhan için başkentte dedeler ve torunları sokaktaydı. Ankara Filistin Dayanışnma Platformu üyesi binlerce kişi İsrail'in Gazze'de süren saldırılarını protesto etmek için önceki akşam Kocatepe Camii’nden Sıhhiye Meydanı’na kadar yürüdü. Kalabalık grup, “
Ankara'dan Gazze'ye direnişe bin selam, Ankara'dan Halep'e direnişe bin selam
” sloganları ile Sıhhiye'ye doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca ilk saflarda çocuklar yer aldı.

ZULME SESSİZ KALAMAYIZ

Yürüyüşe babasıyla katılan 11 yaşındaki Süleyman Enes Duygucu, “
Siyonist İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırıma dur demek için geldim
” dedi. Yürüyüşe torunlarıyla katılan Mustafa Aydoğan, "
Gazze'de yaşanan zulme sessiz kalmamak adına buradayız
” şeklinde konuştu.

TÜM DÜNYANIN DÜŞMANI

Yürüyüşün ardından Sıhhiye'de toplanan grup basın açıklaması yaptı. Filistin'de 441 gündür çocukların, kadınların öldürüldüğünü belirten Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyesi Ahmet Salih Güllü, “Düşman olarak nitelendirdiğimiz terör devleti, sadece Filistinlilerin düşmanı değil, tüm dünyanın ve insanlığın düşmanıdır” dedi.

ESED GİBİ O DA GİDECEK

Mazlum coğrafyalardaki zalimlerden hesap sorulana kadar susmayacaklarını vurgulayan Güllü, "Zalim Esed nasıl gittiyse, zalim Netanyahu da öyle gidecektir. Zulüm asla payidar olamaz. Zira ayette denildiği üzere, 'Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz, batıl yok olmaya mahkumdur.' Tarih bize göstermiştir ki Halep'e, Hama'ya, Humus'a, Şam'a gelen özgürlük, Gazze'ye, Kudüs'e gelecek özgürlüğün habercisidir. Tarihte Şam'ın fethinden sonra gelen fetih, Kudüs fethidir. Dün Emevi Camii'nde özgürce kıldığımız namaz, Allah'ın yardımı ve izniyle yarın Mescid-i Aksa'da kılınacaktır” şeklinde konuştu. Grup basın açıklamasının ardından Filistin'deki zulmün son bulması için dua ederek dağıldı.




#Rim
#Ankara Filistin Dayanışma Platformu
#Halid Nebhan

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