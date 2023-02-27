Deprem felaketinin ardından gönüllü olarak Türkiye’ye gelen Filistinli Samih Hamdullah Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler tarafından öldürüldü

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 kentte büyük hasara yol açtı. Yıkıcı depremlerin büyük oranda etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye Adana ve Elazığ'a Türkiye'nin dört bir yanından ve pek çok ülkeden yardım yağdı.