Deprem felaketinin ardından gönüllü olarak Türkiye’ye gelen Filistinli Samih Hamdullah Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler tarafından öldürüldü

Filistinli Samih Hamdullah, Batı Şeria’da Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu şehit oldu.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 kentte büyük hasara yol açtı. Yıkıcı depremlerin büyük oranda etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye Adana ve Elazığ'a Türkiye'nin dört bir yanından ve pek çok ülkeden yardım yağdı.
Arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı
'Asrın felaketi' olarak nitelenen ve 11 ili vuran depremlerin ardından pek çok ülkeden destek ekipleri ve gönüllüler geldi. 37 yaşındaki Filistinli Samih Hamdullah da Türkiye'ye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
Yahudi yerleşimcilerin saldırısında şehit oldu
Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından Filistin'e dönen Hamdullah, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Akşam saatlerinde, Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına düzenlenen saldırıda yüze yakın Filistinli yaralanırken Samih Hamdullah'ın vurularak şehit olduğu açıklandı.