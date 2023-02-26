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Dünya

Deprem soruşturmaları dünya basınında

Uluslararası medya kuruluşları, Kahramanmaraş merkezli depremde 10 ilde çöken yapılara yönelik yürütülen soruşturmaları okuyucularına duyurdu.

11:10 . 26/02/2023 Pazar
Diğer
Deprem

Deprem

Kahramanmaraş
ve
Hatay
merkezli depremlerde yıkılan ve ağır hasar alan çok sayıda bina kayıtlara geçti.

Devletin ilgili kurum ve kuruluşları, binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açan binalara dair inceleme başlattı.

Depremin ilk anından itibaren afet bölgesinden son bilgileri aktaran uluslararası medya, soruşturmaya ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Reuters: Soruşturmalar genişletiliyor

Reuters, "Çöken binalarla ilgili soruşturmalar genişletiliyor" başlıklı haberinde, bu ay meydana gelen depremlerde binaların çökmesinden sorumlu olduğundan şüphelenilen 184 kişinin tutuklandığını ve soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

600'den fazla kişi inceleniyor

Afet nedeniyle Türkiye'de 520 bin daireyi içeren 160 binden fazla binanın çöktüğü veya ciddi şekilde hasar gördüğü kaydedildi.

Diyarbakır'da konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, çöken binalarla ilgili 600'den fazla kişinin mercek altına alındığını söylediği ifade edildi.

BBC: Soruşturma genişliyor

Haberinde afet bölgesinden bir kareye yer veren BBC, "Yıkılan binalarla ilgili soruşturma genişliyor" manşetiyle gelişmeyi aktardı.

Hükümetin, ölümcül 6 Şubat depremlerinin ardından 600'den fazla şüphelinin incelendiğini duyurduğu notuna işaret edildi.

Tutuklananlar arasında bir belediye başkanının da yer aldığı, Türkiye ve Suriye'de can kaybının 50 bini geçtiği anımsatıldı.

Al Jazeera: 612 kişi soruşturuluyor

Adalet Bakanı Bozdağ'ın 612 kişinin soruşturulduğunu söyleyen Al Jazeera, yürütülen incelemenin ceza soruşturması temelinde ilerlediğini vurguladı.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin on binlerce binayı ya yıktığı ya da kullanılamaz hale getirdiğine dikkat çekildi.


#Kahramanmaraş
#Hatay
#Deprem
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