Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Dev fırtına kapıda: 50 bin kişi tahliye edildi

Dev fırtına kapıda: 50 bin kişi tahliye edildi

15:1027/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Montha Fırtınası'nın yaklaşık 4 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.
Montha Fırtınası'nın yaklaşık 4 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Hindistan, Bengal Körfezi'nden ülkeye doğru yaklaşan ve yarın kıyıya ulaşması beklenen Montha Fırtınası nedeniyle 50 bin kişiyi tahliye ederek geçici kamplara yerleştirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi, Bengal Körfezi'nden yaklaşan Montha Fırtınası'nın yarın akşam saatlerinde kıyıya ulaşacağını bildirdi.

Fırtına nedeniyle körfeze kıyı bölgelerde cuma akşamına kadar şiddetli yağış olması beklenirken, balıkçılara da "denize açılmama" uyarısı yapıldı.

Yetkililer, 50 bin kişiyi tahliye ederek geçici kamplara aldı.

Montha Fırtınası'nın yaklaşık 4 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.



#Hindistan
#Montha Fırtınası
#Dünya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2 bin 764 işçi kurası asil ve yedek isim listesi