Dev şirketten çalışanlarına büyük jest: 200 milyon dolarlık ikramiye

Microsoft, tüm çalışanlarına kişi başı 1.500 dolar ikramiye dağıtacağını açıkladı. CNBC'nin haberine göre, Yetkililer, ikramiyenin dağıtılma sebebinin çalışanların koronavirüs salgını süresince gösterdikleri özverili çalışma olduğu belirtti. Bu durum, teknoloji şirketlerinin pandemi sırasında çalışanlarını mutlu etme ve birçoğu hala ofislerden uzaktayken çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi.

Microsoft yetkilisi bir isim, ikramiyelerin şirkete yaklaşık 200 milyon dolara mal olacağını ve çalışanların geçen yıl müşteriler ve ortaklarla yaptıkları çalışmaları takdir etmek için bir jest olduğunu söyledi .

Önümüzdeki ay içinde dağıtılacak

Microsoft’un İnsan Kaynakları Sorumlusu Kathleen Hogan, ikramiyelerle ilgili haberleri perşembe günü çalışanlara duyurdu. Sözcü, ikramiyelerin temmuz ya da ağustos aylarında ABD’deki ve yurtdışındaki çalışanlara dağıtılacağını, ancak Microsoft’un kurumsal başkan yardımcılarının ve Microsoft’un GitHub, LinkedIn ve Zenimax yan kuruluşlarının çalışanlarının bunları almayacaklarını söyledi.

TEKNOLOJİ Windows 11'den Windows 10'a geçmek isteyenlere 10 günlük süre tanınacak