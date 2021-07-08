Windows 11'den Windows 10'a geçmek isteyenlere 10 günlük süre tanınacak

Microsoft, Windows 10'dan Windows 11'e yükseltme yapan fakat memnun kalmayan kullanıcıların 10 gün içinde geridönmesinisağlayacak bir sistem kuruyor.

Şimdiye kadar Windows 11 için tanıtılan özelliklerin çok büyük bir bölümü kullanıcıların ilgisini çekti. Ancak buna rağmen Microsoft, Windows 10'da daha hızlı ve kolay olarak sunduğu bazı ayarları Windows 11'de sınırlandırıyor. Varsayılan web tarayıcıyı değiştirme sistemi bunun en somut örneklerinden biri.

Windows 11'in resmi önizleme yapısı, dinamik Canlı Kutucukları ortadan kaldırıyor; Başlat menüsünü basitleştirmiş simgelerden oluşan satırlarla güncelliyor ve görünümde daha bir dizi değişiklik sunuyor. Microsoft'un, Görev Çubuğu'na Teams entegrasyonu ve Otomatik HDR gibi oyun özellikleri de kullanıcıları sevindiren detaylardan bazıları.

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Ancak en çok merak edilen detaylardan biri Windows 11 yükleyen kullanıcıların Windows 10'a dönüp dönemeyeceği... Microsoft'un konuyla alakalı açıklaması şu şekilde:

Evet. Windows 11 yükseltmesini yaptıktan sonra yanınızda getirdiğiniz dosya ve verileri saklarken Windows 10'a geri dönebileceğiniz 10 günlük bir süre var. 10 günden sonra verilerinizi yedeklemeniz ve Windows 10'a geri dönmek için temiz kurulum yapmanız gerekecek.

Windows 11'den Windows 10'a geri yükleme

Başka bir deyişle, Windows 11 Ayarlar / Güncelleme ve Güvenlik / Kurtarma yolunu izleyip bilgisayarı önceki Windows derlemesine, yani Windows 10'a geri döndürmek için 10 günlük bir süre sunulacak. Bu 10 gün dolduktan sonra Windows 10'un bir ISO dosyası yardımıyla temiz kurulum gerçekleştirilebiliyor.

Microsoft, geri alma süresi sona erdikten sonra her zaman önceki sürüme geçmeye izin vermediği için Windows 11 ile sunduğu bu esneklik ise dikkat çekici. Bu arada Microsoft, 2025'te Windows 10 desteğini sona erdirmeyi planladığını da açıkladı.

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