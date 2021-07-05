Windows 11 ile birlikte Microsoft Mağaza çok daha dikkat çekici hale geliyor

Windows 10'un en fazla eleştirilen noktalarından biri Microsoft Mağaza. Bu uygulama marketi aslına bakıldığında hem arayüz hem de özellik bakımından kullanıcıları önemli oranda sınırlandırıyor. Microsoft, Windows 11 ile birlikte mağaza tarafındaki kapsam alanını da genişleterek köklü bir yeniliğe odaklanıyor: Yani aslında Microsoft Mağaza yeni işletim sistemiyle tamamen yenileniyor.

Güncellenen Microsoft Mağaza'nın hem tasarım hem de özellik anlamında biri dizi yenilik içermesi bekleniyor.

Microsoft Mağaza tamamen yenileniyor

Windows 11 ile birlikte Microsoft Mağaza tarafında gerçekleşecek olan en büyük yeniliklerden biri çoklu görev iyileştirmeleri. Böylece birden fazla uygulamayı eşzamanlı olarak indirme işlemi çok daha kolay hale geliyor. Tabii buna bir de performans iyileştirmeleri dahil edildiğinde sistem daha kullanışlı bir yapıya kavuşuyor.

Yeni işletim sistemi her ne kadar Ekim'de çıkacak olsa da Microsoft Mağaza şimdiden güncelleştirmeleri almaya başlıyor. Yenilikler aynı zamanda uygulama sayısına da yansıyor.

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Gelen bilgiler, Zoom, WinZip, Adobe Acrobat Reader, OBS ve Studio gibi uygulamaların Microsoft Store'a dahil edilmesi bekleniyor. Tabii Epic Games Store ve Steam'in de yine Windows içine dahil olması söz konusu.

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