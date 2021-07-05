Teknoloji Windows 11 ile birlikte Microsoft Mağaza çok daha dikkat çekici hale geliyor
İNTERNET

Windows 11 ile birlikte Microsoft Mağaza çok daha dikkat çekici hale geliyor

Microsoft, Windows 10'da kullanıcıların çok fazla şikayet ettiği Mağaza'yı güncelleyerek daha etkileyici hale getirmeye odaklanıyor. Özellikle Windows 11 ile birlikte Ekim'den itibaren uygulama tarafının zenginleşmesi ve tasarım değişikliğinin gerçekleşmesi söz konusu. Hatta Windows mağazası şimdiden çeşitli revizyonlarla daha kullanışlı hale gelmeye başladı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 11 ile birlikte Microsoft Mağaza çok daha dikkat çekici hale geliyor
Microsoft Mağaza

Windows 10'un en fazla eleştirilen noktalarından biri Microsoft Mağaza. Bu uygulama marketi aslına bakıldığında hem arayüz hem de özellik bakımından kullanıcıları önemli oranda sınırlandırıyor. Microsoft, Windows 11 ile birlikte mağaza tarafındaki kapsam alanını da genişleterek köklü bir yeniliğe odaklanıyor: Yani aslında Microsoft Mağaza yeni işletim sistemiyle tamamen yenileniyor.

Güncellenen Microsoft Mağaza'nın hem tasarım hem de özellik anlamında biri dizi yenilik içermesi bekleniyor.
Güncellenen Microsoft Mağaza'nın hem tasarım hem de özellik anlamında biri dizi yenilik içermesi bekleniyor.

Microsoft Mağaza tamamen yenileniyor

Windows 11 ile birlikte Microsoft Mağaza tarafında gerçekleşecek olan en büyük yeniliklerden biri çoklu görev iyileştirmeleri. Böylece birden fazla uygulamayı eşzamanlı olarak indirme işlemi çok daha kolay hale geliyor. Tabii buna bir de performans iyileştirmeleri dahil edildiğinde sistem daha kullanışlı bir yapıya kavuşuyor.

Yeni işletim sistemi her ne kadar Ekim'de çıkacak olsa da Microsoft Mağaza şimdiden güncelleştirmeleri almaya başlıyor. Yenilikler aynı zamanda uygulama sayısına da yansıyor.

Gelen bilgiler, Zoom, WinZip, Adobe Acrobat Reader, OBS ve Studio gibi uygulamaların Microsoft Store'a dahil edilmesi bekleniyor. Tabii Epic Games Store ve Steam'in de yine Windows içine dahil olması söz konusu.

Windows 10 kullanıcıları Windows 11'e yükseltme için 2022'yi beklemek zorunda
TEKNOLOJİ
Windows 10 kullanıcıları Windows 11'e yükseltme için 2022'yi beklemek zorunda

Windows 11 için ilk güncelleme 2022'nin ikinci yarısında yayınlanacak
TEKNOLOJİ
Windows 11 için ilk güncelleme 2022'nin ikinci yarısında yayınlanacak

Windows 11 tanıtıldı: İşte yeni sürümdeki değişiklikler ve bilinmesi gerekenler
TEKNOLOJİ
Windows 11 tanıtıldı: İşte yeni sürümdeki değişiklikler ve bilinmesi gerekenler
Abone Ol Google News
Bu kez adresDiyarbakır

Bu kez adres
Diyarbakır

Stanttaki doktor 'Biontech var Sinovac var' diyerek aşıya davet etti.
Şifalı suyu duyan akın ediyor

Şifalı suyu
duyan akın ediyor

Bu sudan içen kötürümlerin yürüyerek ayrıldığına inanılıyor.
Tosuncuk için hesap vakti

Tosuncuk için
hesap vakti

Mehmet Aydın'ın ifadesi bu akşam alınacak: 60 sayfa soru hazırlandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

​İlkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin yerleştirildiği okulları açıklandı.

İşte Temmuz 2021 itibarıyla bazı kamu görevlilerinin maaşları.

Suriyeliler Öncüpınar'dan ülkelerine randevuyla geçiyorlar.

Fiyatlar 30 bin TL'ye<br>kadar çıkıyor

Fiyatlar 30 bin TL'ye
kadar çıkıyor

​İstanbul'da kurban satışları başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.