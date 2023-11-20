Direnişçileri suyla işaretliyor

Genellikle cuma günleri kullanılan sıvı, atık su, maya ve protein bazlı organik maddelerden oluşuyor. Renkleri ise kahverengi ve mavi. Kahverengi olan göstericileri uzaklaştırmak, mavi ise gözaltına alınacak direnişçilerin işaretlenmesi için kullanılıyor. Mavi sıvı kuruyup kaybolsa bile göstericilerin üzerinde kızılötesi gözlükle görülebilen bir iz bırakıyor. İşgalci İsrail polisi gözaltına alacağı Filistinlileri bu yolla buluyor. Kahverengi kimyasal ise özellikle asfalta sıkılıyor. Bu ise kuruduktan sonra bile dayanılamayacak derecede kötü bir koku bırakıyor. Koku o kadar keskin ki, mahalle sakinleri çareyi evlerine kapanmakta buluyor.