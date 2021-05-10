Direnişe ders arası

İsrail askerlerinin ofisini kuşattığı Kisvani: Gel al onları katliam olmasın

İsrail askerleri ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledikleri esnada, Harem-i Şerif'in minaresinden İslam dünyasına seslenerek 'Selahaddin nerede' dite feryat eden Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani ile yanındaki vakıf çalışanları işgalci güçler tarafından camiden zorla çıkarıldı. Eli silahlı askerlerin kapısına dayandığı Kisvani bu esnada telefonda konuştuğu muhatabına, saldırı esnasında bir kadının ofisine sığındığını ve İsrail askerlerinin peşinde geldiğini belirterek şunları söylüyor: 'Bana kapıyı kapatmanın yasak olduğunu söylediler. Gel al onları da katliam olmasın. Çünkü 20'den fazla kişi yaralandı. Gitmek istiyorum. Gidersek bizi vururlar.'

