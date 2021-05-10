Direnişe ders arası

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da, fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere sabah bir saldırı daha düzenlemişti.
FİLİSTİNLİLER İSRAİL ZULMÜNE DİRENİYOR
İşgalci İsrail güçleri, çocuğundan yaşlısına Mescid-i Aksa’da bulunan yüzlerce Filistinlinin direnişiyle karşılaştı. Saldırılarda 300’den fazla Filistinli yaralandı.
İsrail güçlerinin saldırılarını bir süreliğine durdurduğu dakikalarda Mescid-i Aksa’da bulunan bir çocuk, avluda yere oturmuş, elinde kalem, yerde defter ve kitaplarla ders çalışırken görüntülendi.
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Filistinli gençten işgalci İsrail askerine: Silahını bırak karşıma çık
İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrası bir Filistinli genç, İsrail askerine “Kendine 'erkek' diyorsan silahını bırak ve gel. Kudüslülere meydan okumak kolay mı sanıyorsun? Silahını bırak sana meydan okuyorum. At o silahı korkak! İçeride mahsur kalan çocukları almaya bile izin vermiyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.
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İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanına saldırdı
İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki olayları takip eden Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye saldırarak darbetti, AA foto muhabiri Mustafa el-Haruf'u da plastik mermiyle yaraladı.
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İsrail askerlerini çıplak elleri ile püskürten Filistinlilerden Mescid-i Aksa'da şükür secdesi
Filistinli Müslümanlar işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği terör saldırısına karşı direnmeye devam ediyor. İşgalci güçleri çıplak ellerle püskürten Filistinliler Mescid-i Aksa'nın avlusunda şükür secdesi yaptı.
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İşgalciler yaktı yıktı, Filistinli küçük çocuk temizledi
İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Filistinli küçük çocuğun, Mescid-i Aksa'da işgalci kuvvetlerin saldırısından sonra geride bıraktıklarını temizlediği anlar kamera böyle yansıdı.
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İsrail askerlerinin ofisini kuşattığı Kisvani: Gel al onları katliam olmasın
İsrail askerleri ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledikleri esnada, Harem-i Şerif'in minaresinden İslam dünyasına seslenerek 'Selahaddin nerede' dite feryat eden Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani ile yanındaki vakıf çalışanları işgalci güçler tarafından camiden zorla çıkarıldı. Eli silahlı askerlerin kapısına dayandığı Kisvani bu esnada telefonda konuştuğu muhatabına, saldırı esnasında bir kadının ofisine sığındığını ve İsrail askerlerinin peşinde geldiğini belirterek şunları söylüyor: 'Bana kapıyı kapatmanın yasak olduğunu söylediler. Gel al onları da katliam olmasın. Çünkü 20'den fazla kişi yaralandı. Gitmek istiyorum. Gidersek bizi vururlar.'
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İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'daki kadınları hedef aldı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi içinde, Filistinli kadınların bulunduğu bölmeye göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldırdı. İçeride mahsur kalan kadınlar ve çocuklar korku dolu anlar yaşadı.
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Filistin halkı Kudüs'e doğru yürüyüşe geçti
İsrail'in Kudüs'teki terör eylemlerine tepki büyük halk hareketine dönüştü. Binlerce Filistinli, işgalcilerin saldırılarına karşı Kudüs'e yürüyüşe geçti.
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Mescid-i Aksa'nın yardım çığlığı: Ümmetin şerefi çiğneniyor, Selahaddin nerede?
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.
'Nerede Selahaddinler?' diye haykıran Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Mescid-i Aksa'nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı.
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Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp ederek gözaltına alan işgalci İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi
İsrail'in Kudüs'teki terör saldırılarına karşı başlayan protesto gösterilerine Filistinli Sanatçı Meryem Afifi destek verdi. Darp edilerek gözaltına alınan Afifi o anlarda hem işgalcilere hem de kameralara gülümseyerek mesaj verdi.
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İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi’ndeki Müslümanlara plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi içinde fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verdi.
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Mescid-i Aksa’da İsrail’e direnen Filistinliler ‘Erdoğan’ sloganı atıyor
Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinliler, işgalci İsrail güçlerinin şiddetini protesto ettiler. Bir aktivist canlı yayında görüntü paylaşırken arkasındaki kalabalık Mescid-i Aksa önünde 'Erdoğan ve Türkiye' sloganları attı.