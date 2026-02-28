Dışişleri Bakanı Fidan AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile bölgedeki tırmanmayı görüştü

Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Hakan Fidan ile AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas telefonda görüşerek, bölgedeki tırmanmayı ve çatışmaların durması için yürütülen diplomatik girişimleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda bölgedeki tırmanmayı değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgedeki tırmanma ve çatışmaların durdurulması için yürütülmekte olan diplomatik girişimler ele alındı.


ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerini ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu.



