|
Dünya

Dışişleri Bakanlığı: Bazı ülkelerin UNRWA'ya yardımları durdurması Filistin'e zarar verecek

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yapılan yardımların durdurulmasını endişeyle karşıladı. Bakanlık, bu kararın Filistin halkına zarar verebileceğini vurguladı.

16:51 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 17:56 - 28/01/2024 Pazar
AA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,
"Bazı ülkelerin UNRWA'ya yaptıkları yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz"
ifadesine yer verildi.

UNRWA'nın milyonlarca Filistinli mültecinin hayati ihtiyaçlarını, son derece zor şartlar altında karşıladığı belirtilen açıklamada, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana UNRWA'nın 150'den fazla çalışanının, İsrail tarafından öldürüldüğü hatırlatıldı.


Açıklamada, UNRWA'nın birkaç mensubuna yönelik birtakım iddialar nedeniyle bu kuruluşa yapılan yardımların durdurulmasının "öncelikle Filistin halkına" zarar vereceği vurgulanarak, UNRWA'ya yardımları kestiğini açıklayan ülkelerin bu kararlarını gözden geçirmeleri temenni edildi.





#Dışişleri Bakanlığı
#UNRWA
#Filistin
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji anlık bilgilerine bakmadan planlarınızı yapmayın: İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...