Dışişleri Bakanlığı: Bazı ülkelerin UNRWA'ya yardımları durdurması Filistin'e zarar verecek

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek verenler tarafından düzenlenen protestolara tepki göstererek, "Protestoların bir faydası yok, onların geri dönüşlerini geciktiriyor ve Hamas'ın taleplerini de artırıyor" dedi.