Dünya Dışişleri Bakanlığı Myanmarda darbecilerin orantısız güç kullanımını kınadı
ASYA

Dışişleri Bakanlığı Myanmar'da darbecilerin orantısız güç kullanımını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da darbe sonrası güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı orantısız güç kullanımını şiddetle kınadığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Myanmar’da 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında ülkedeki istikrarın giderek bozulmakta olduğunu büyük kaygıyla gözlemliyoruz." ifadeleri yer aldı.

"Şiddet derhal durdurulsun"

Bugün (28 Şubat) barışçıl gösteri düzenleyen sivil halka karşı orantısız güç kullanıldığını ve çok sayıda sivilin öldüğünün belirtildiği açıklamanın devamında, "Ülkede barış ve istikrarın sağlanması için demokrasinin yeniden tesisine yönelik adımların bir an önce atılması ve barışçıl göstericilere karşı uygulanan şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

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Myanmar'da neler oluyor?

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

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