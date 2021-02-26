Dünya Dışişleri Bakanlığından Sri Lanka açıklaması Memnuniyetle karşılıyoruz
ASYA

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sri Lanka' açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Sri Lanka'nın koronavirüsten ölenler için uyguladığı "cenazeleri yakma" kararından dönmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Aksoy, "Sri Lanka halkının tüm fertlerinin mensup oldukları dini inançlara uygun usullerle cenazelerinin defnine tekrar imkan tanınmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tüm insanların cenazelerinin yakılması kararlaştırılmıştı.

Gelen tepkiler ardından Sri Lanka yönetimi söz konusu uygulamadan vazgeçtiklerini duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, cenazelerinin defnedilmesine ilişkin alınan karar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

"Memnuniyetle karşılıyoruz"

Sri Lanka’nın özel jeolojik koşulları nedeniyle koronavirüsten yaşamını yitiren herkesin cenazesinin yakılarak defni uygulamasının değiştirilmesi yönünde ülkedeki Müslümanların beklentilerinin bulunduğunu hatırlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Esasen böyle bir uygulamaya sağlık bakımından gerek olmadığı yönünde ilgili Sri Lanka makamları da görüş bildirmişti. Alınan yeni kararla, Sri Lanka halkının tüm fertlerinin mensup oldukları dini inançlara uygun usullerle cenazelerinin defnine tekrar imkan tanınmasını memnuniyetle karşılıyoruz."

Ne olmuştu?

Sri Lanka'da uluslararası toplumun tepkisini çeken, Kovid-19 kurbanlarının cenazelerinin yakılması zorunluluğu, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ülkeyi ziyareti sonrasında kaldırılmıştı.

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