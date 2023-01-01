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Dnipro saldırısı hakkındaki açıklamaları tepki çekmişti: Zelenski'nin danışmanı istifa etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Oleksiy Arestovych, Rusya’nın Ukrayna’nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında bir apartmanın hedef alınması ile ilgili füzenin apartmana Ukrayna hava savunma sistemi tarafından vurulması sonucu düşmüş olabileceği yönündeki açıklamalarının ardından istifa etti.
9:08 . 18/01/2023 Çarşamba
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Oleksiy Arestovych.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Oleksiy Arestovych.

Rusya'nın geçtiğimiz cumartesi günü Ukrayna’nın Dnipro kentine füze saldırısı düzenlemiş, saldırıda bir apartman vurulmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Oleksiy Arestovych, saldırının ardından yaptığı açıklamada, füze saldırısında bir apartmanın hedef alınması ile ilgili füzenin apartmana Ukrayna hava savunma sistemi tarafından vurulması sonucu düşmüş olabileceğini ifade etmişti.

Ukrayna’da büyük tepkiyle karşılanan açıklamanın ardından Arestovych, Zelenskiy’e istifasını sunduğunu belirterek, "hata" yaptığını kabul etti. Arestovych, "Kurbanlardan ve yakınlarından, Dnipro sakinlerinden ve Rus füzesinin bir konut binasına düşmesi hakkında hatalı erken açıklamamdan derinden yaralanan herkesten içten bir şekilde özür diliyorum” dedi.

Arestovych, tepkilerin ardından ilk olarak hatalı açıklaması hakkında yorgunluğu gerekçe göstermiş, yalnızca ön teoriyi dile getirdiğini açıkça belirttiğini söylemişti.

Ukrayna tarafı, apartmana düşen Kh-22 tipi füzesinin hatalı olduğunu ve onu düşürecek donanıma sahip olmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise, Rus saldırılarında “sivil yerleşimlerin” hedef alınmadığını belirterek, söz konusu füzenin Ukrayna hava savunmasının sonucu sivil yerleşim bölgesine düştüğünü ve "Ukrayna tarafının bazı temsilcilerinin" de bu sonuca vardığını aktardı.

Rusya’nın Dnipro’ya düzenlediği füze saldırısında 40 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişiden hala haber alınmadığı aktarılmıştı.



#Zelenski
#Ukrayna
#Rusya
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Dnipro saldırısı hakkındaki açıklamaları tepki çekmişti: Zelenski'nin danışmanı istifa etti
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