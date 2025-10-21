Yeni Şafak
Dnipro’da ölüm kapanı: 'Mahsur kalan 5 bin Rus askeri açlıktan öldü' iddiası

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:0021/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Ukrayna, binlerce Rus askerinin, diğer Rus güçlerinden kopuk olmaları nedeniyle Dnipro Nehri'ndeki adalarda mahsur kaldığını ve açlıktan öldüğünü iddia etti. Ukrayna ordusu tarafından yayınlanan görüntülerde, Rus askerlerinin ülkenin en bilinen nehirlerinden biri boyunca kaçmaya çalışırken ateş altında kaldıkları görülüyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hız kesmeden devam ediyor...


Dış basında yer alan haberlere göre Ukrayna’daki
Dnipro Nehri
, savaşın en ölümcül cephelerinden biri haline geldi. Nehrin ortasında, bataklık adacıklarda mahsur kalan Rus askerleri, haftalardır süren açlık ve susuzluk çekiyor.

Kasım 2022’de Herson’un Ukrayna’nın kontrolüne geçmesinin ardından, Dnipro Nehri iki ordu arasında yeni bir cephe çizgisine dönüştü. Sağ yaka Ukrayna’nın elinde, sol yaka ise Rusya’nın kontrolünde. Ancak iki yaka arasında kalan bataklık bölge, adeta bir ölüm tarlası.


İddia: 5 bin 100 Rus askeri can verdi


Ukrayna istihbaratına göre, sadece Ocak ayından bu yana yaklaşık 5.100 Rus askeri bu bölgede öldü. Ölümlerin bir kısmı çatışmalarda, bir kısmı ise tamamen açlık ve susuzluk nedeniyle gerçekleşti.



Uzmanlara göre Dnipro deltası, Ukrayna için güçlü bir gözetleme noktası, Rus askerleri içinse çıkışı olmayan bir ölüm kapanına dönüşmüş durumda.



Aralıksız insansız hava araçları uçuşları, topçu çatışmaları ve gece baskınları bölgeyi savaşın en tehlikeli savaş alanlarından birine dönüştürdü.



Ukraynalı askerler, sağ kıyı boyunca yüksek mevkilerden, mahsur kalan Rusları yukarıdan izliyor, insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor ve topçu ateşini açıktaki adacıklara yönlendiriyor.


Bölge, hava saldırılarına karşı çok az koruma sağlıyor; bu da Rus askerlerinin Ukrayna saldırıları sırasında
'saklanacak hiçbir yeri'
kalmamasına neden oluyor.


