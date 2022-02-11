Doğu Avrupa’ya NATO yığınağı: Asker sayısı 12 bine ulaştı

Rusya ve Ukrayna arasında olası savaş senaryolarına üzerinde yoğun mesai yürüten ABD ve Kuzey Atlantik Paktı (NATO), Batı ve Rusya arasında tampon görevi gören Doğu Avrupa ülkelerini desteklemek amacıyla takviye birlikler gönderiyor.

NATO’nun Doğu Avrupa’ya güç konuşlandırmasında beşinci yılı geride kalırken, asker sayısını 12 bine çıkardığı belirtildi. Sayı, Ukrayna krizinin ardından gönderilen askerlerle arttı. Doğu Avrupa’da İngiltere, Kanada, Almanya ve ABD tarafından gönderilen birliklerin büyük bir bölümü Polonya’da bulunuyor.

İngiltere önümüzdeki günlerde Polonya’ya 350 asker daha sevk edeceğini duyururken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bölgeye ek kuvvetler göndererek nüfuzlarını artırmaya hazır olduklarını duyurdu.

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Rusya’nın askeri nyığınağına karşın alarm nkonumuna geçen ABD nve NATO, Doğu Avrupa nülkelerinin savunmasını ndesteklemek için takviye nbirlikler gönderiyor.

BİRLİKLERİN ÇOĞU POLONYA’DA

Doğu Avrupa’da bulunan ABD ve NATO birliklerinin büyük bir çoğunluğu stratejik olarak kritik bir noktada olan Polonya’da konuşlanmış durumda. NATO ve AB üyesi Baltık ülkelerinin birliğe tek kara bağlantısı konumundaki Polonya’da yaklaşık 5 bin 700 ABD askeri ve bin 200 NATO askeri görev yapıyor.

BALTIK ÜLKELERİNE TAKVİYE

Baltık ülkerleri Estonya, Letonya ve Litvanya’da yaklaşık 3 bin 600 NATO askeri görev yaparken, 450 ABD askeri Polonya sınırındaki Litvanya’da konuşlanmış vaziyette.

Estonya’nın envanterinde NATO’ya ait zırhlı piyade taburu, hava savunma sistemleri ve topçu sistemlerinin yanı sıra 4 aded f-16 ve 5 aded f-15 savaş uçağı bulunuyor. Litvanya’nın envanterinde ise NATO’ya ait 12 aded Leopard tankı, tanksavarlar, hava savunma ve radar sistemleri, Abrams tankları ve Bradley zırhlılarının yanı sıra 8 aded f-16 uçağı bulunuyor. Romanya’da ise 900’ü ABD olmak üzere 4 bin NATO askeri görev yapıyor.

MACARİSTAN NATO ASKERİ İSTEMİYOR

Öte yandan başka bir NATO üyesi Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Ukrayna kriziyle ilgili topraklarına daha fazla NATO askeri kabul etmeyeceğini söyledi. Macaristan Başbakanı Victor Orban, geçtiğimiz günlerde Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sıcak bir görüşme gerçekleştirmişti.

Moskova’dan 4 şart

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna sınırındaki gerilimin azalması için şartlarını açıkladı. Sınırdaki gerilimin azalması için Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah yardımlarını kesmesini ve yabancı askerlerin Ukrayna’dan çıkması gerektiğini belirten Zaharova, NATO’nun da bölgede tatbikatlardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. Zaharova, “Batılı ortaklarımızın bu kadar çok dillendirdiği Ukrayna çevresindeki gerilimin çok hızlı bir şekilde azaltmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Ukrayna’ya silah sevkiyatlarını durdurmak, Batılı askeri danışman ve eğitmenleri bu topraklardan çekmek, Ukrayna ve NATO ülkelerinin ortak tatbikatlarını durdurmak ve ayrıca daha önce Ukrayna’ya teslim edilen silahları geri çekmek gerekiyor” dedi.

Ukrayna’dan çıkın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov dün İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Moskova’da yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna’da görevli Rus diplomatik personellerine bir süreliğine ülkeyi terk etmelerini tavsiye edeceklerini söyledi. Bakanın sözleri işgal iddialarının olduğu bölgede ‘savaşa hazırlık’ olarak nitelendirildi. Öte yandan Lavrov, Truss ile yaptığı görüşmeyi ‘Dürüst olmak gerekirse, konuşmamızın bir dilsizle sağırın konuşması gibi olmasından hayal kırıklığına uğradım, dinliyoruz ama duymuyoruz. En ayrıntılı açıklamalarımız boşa gitti’ sözleriyle değerlendirdi.

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Rusya ve Belarus’un “Müttefik Kararlılığı-2022” ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında başladı. İki aded S-400 ve Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ile 12 Rus Su-35 savaş uçağının da yer aldığı tatbikat, Belarus topraklarındak askeri hava üslerinde gerçekleşiyor. 20 Şubat’a kadar sürecek tatbikat öncesinde mesaj yayınlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, istişare halinde bulunduğu ABD ile NATO’ya “yasal olarak uygulanabilir güvenlik garantileri” talebini yineledi ve diplomasi vurgusu yaptı.

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