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Doğu Gutalı Kerim bebekten kötü haber

Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, diğer gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Kerim bebeğin babası Muhammed, "Doktorların söylediğine göre, sol gözüne biriken iltihap sağ gözüne akarsa onu da kaybedecek. Burada ilaç yok. Oğlumun Doğu Guta dışında tedavi görmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber MerkeziAA
Suriye'de abluka altındaki Doğu Guta'da Beşşar Esed rejiminin saldırısında annesiz kalan ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek, diğer gözünü de kaybedebilir. (Fotoğraf: Arşiv)
Suriye'de abluka altındaki Doğu Guta'da Beşşar Esed rejiminin saldırısında annesiz kalan ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek, diğer gözünü de kaybedebilir. (Fotoğraf: Arşiv)

Suriye'de abluka altındaki Doğu Guta'da Beşşar Esed rejiminin saldırısında annesiz kalan ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek, diğer gözünü de kaybedebilir.

Kerim bebeğin babası Ebu Muhammed, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Kerim bebeğin, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anlattı.


Kerim bebeğin babası Muhammed şöyle konuştu:

Doktorların söylediğine göre, oğlumun kaybettiği sol gözüne biriken iltihap, sağ gözüne akarsa onu da kaybedecek. Saldırı anında aldığı darbe de diğer gözünü kaybetmesine neden olabilir

İlaç bulamadıklarını kaydeden Muhammed, "Oğlumun Doğu Guta dışında tedavi görmesini istiyorum" diye konuştu.

Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
FOTOĞRAF38
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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta'nın Hammuriye beldesine düzenlediği topçu saldırısında annesiz kalan ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek, yaşama tutunmaya çalışıyor.
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Kafasının sol tarafında büyük yara izleri bulunan Kerim'in bakımını üstlenen çocuk yaştaki ağabeyi ve ablaları, ona annelik yapıyor.
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Doğu Gutalı Twitter kullanıcıları dün sol gözlerini kapatarak İngilizce olarak Kerim ile dayanışma mesajları paylaşmaya başladı.
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Bölgede sokaktaki çocuklar ve yetişkinler dahi sol gözlerini kapatarak tepki gösterdi.
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Bölgeden Doğu Guta (EasternGhouta), Kerim ile dayanışma (SolidarityWithKarim) etiketleriyle atılan mesajlara Türkiye'den de destek geldi.
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Türk kullanıcılar da Kerim bebek seni görüyorum. Doğu Guta kuşatması bitsin yazan Türkçe, İngilizce ve Arapça mesajlar yayınlamaya başladı.
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Şam'ın doğusundaki bölgede 400 bin sivil, 5 yıldır askeri kuşatma altında yaşıyor.
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Doğu Guta'ya bu yılın nisan ayına kadar kaçak yollar, gizli tüneller ve tüccarlar aracılığıyla kısıtlı da olsa gıda girişi sağlanabiliyordu.
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Ancak söz konusu dönemden bu yana rejim ve destekçisi yabancı terörist grupların ablukayı sıkılaştırmasıyla bölgeye gıda maddesi ve ilaç sokmak imkansız hale geldi.
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Bu durum bölge halkının günlük yaşamını daha da zora soktu.
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Sosyal medyada Doğu Gutalı aktivistlerin başlattığı tek gözünü kapatarak Kerim bebekle dayanışma mesajlarına, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri de katıldı.
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İdlib'in Han Şeyhun ilçesindeki sivil savunma ekipleri, Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da annesini ve tek gözünü kaybeden Kerim bebekle dayanışma için, tek gözlerini kapatarak başlatılan kampanyaya destek verdi.
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Doğu Guta Beyaz Baretliler Müdürü Ahmet Yusuf, Kerim bebek Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu ebeveynlerini kaybeden binlerce çocuktan biri. dedi.
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Yusuf, Doğu Gutalı çocukların, dünyanın diğer çocukları gibi normal bir yaşam hakkına sahip olduğunu ifade etti.
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İdlib Beyaz Baretliler Müdürü Mustafa Hac Yusuf da Annesi ve tek gözünü kaybeden Kerim bebek tek bir durum değil. Kuşatma altında buna benzer daha çok çocuk var. dedi.
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Yusuf, Sivil savunma ekipleri olarak Birleşmiş Milletler, uluslararası yardım kuruluşlarından ivedilikle ablukanın kaldırılmasını, yemek ve gıdanın girişine izin verilmesi, saldırıların durdurulmasını istiyoruz. ifadelerini kullandı.
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Kerim bebek, başkent Şam'da rejimin askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'da bir aylıkken annesini yitirmişti. Rejimin topçu saldırısına annesinin kucağında yakalanan Kerim bebek, sol gözünü kaybetmişti. Kafatasında ciddi kırıklar oluşan Kerim, bir aydır mucizevi şekilde yaşama tutunuyor.
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Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
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Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen rejimin saldırıları aralıksız sürüyor.
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Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Title
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Title
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Title
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Title
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Title
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Title
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Title
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Title
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Title
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Title
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Title
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Title
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Title
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Title
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Title
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Title
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Title
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Title
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Ablukanın simgesi Kerim bebeğe destek sürüyor
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da 1 aylıkken öksüz kalan ve bir gözünü kaybeden Kerim bebek, ablukanın bitmesi için sosyal medyada paylaşılan mesajların sembolü oldu.
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Muhammed, Kerim bebeğin tedavi olabilmesi için bölgeden tahliye edilerek tam teşekküllü bir hastaneye götürülmesi gerektiğini söyledi.

"İlaç yokken parayı ne yapayım?"

Muhammed, "Kerim'in hikayesi her yerde yayımlandı. Dünyadan çok destek aldı. Kerim'e sempati gösteren herkese teşekkür ediyorum. Ama bu yetmez. Sadece Kerim değil, Doğu Guta'da (acil tedavi gereken) onun gibi yüzlerce çocuk daha tahliyeye muhtaç. Onlar da çıksın istiyorum." şeklinde konuştu.

Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, diğer gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. nn

Muhammed, sözlerine şöyle devam etti:

  • "Doktorlar ellerinden geleni yaptı. Ama Kerim bebeğin ikinci gözünü de kaybetmemesi için ablukanın dışında tedavi görmesi gerekiyor. Yardım kuruluşları geldi. Yardım edeceklerini söylediler. Benim meselem yardım değil, ilaç yokken parayı ne yapayım?"

Esed rejiminin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya bir buçuk ay önce düzenlediği saldırıya sokakta annesiyle yakalanan Kerim bebek, sol gözünü kaybetmiş, başından ağır yaralanmıştı.

Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, diğer gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.nn

Kerim, mucizevi şekilde yaşama tutunurken annesi hayatını kaybetmişti.

Bebeğin hikayesinin AA tarafından haberleştirilmesi ve fotoğrafının yayınlanmasıyla Türkiye ve dünyadan, sosyal medyada 5 milyondan fazla dayanışma mesajı paylaşılmıştı.

Doğu Gutalı Kerim bebeğe destek büyüyor
OYNAT00:58
Doğu Gutalı Kerim bebeğe destek büyüyor
Suriye'de abluka altındaki Doğu Guta'da Esed rejiminin topçu saldırısında annesiz kalan ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek, yaşama tutunmaya çalışıyor. Doğu Gutalılar ise kuşatmanın sembolü haline gelen Kerim bebeğe sol gözlerini kapatarak destek veriyor.
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