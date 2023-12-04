Doktorları canlı kalkan yaptı

Kasım ayında Gazze’nin en büyük tıp merkezi olan El Şifa Hastanesine, Hamas’ın varlığı bulunduğu yalanıyla baskın düzenleyen ve katliam yapan işgalci İsrail ordusunun işlediği insanlık suçlarına dair yeni şahitlikler çıkmaya devam ediyor. Şifa hastanesinde görev yapan ve Middle East Eye internet sitesine konuşan Filistinli doktorlar, sağlık tesisinde yaşanan dehşeti ve kendilerine yönelik işkenceyi anlattı.





Hastanelere karşı savaş

Doktorlar, işgalci güç askerlerinin kendilerini canlı kalkan olarak kullandığını söyledi. İsrail’in kuşatması ve bombalaması sırasında Gazze’deki El Şifa hastanesinde çalışan bir doktor, İsrail askerlerinin hastaneye baskın sırasında onları nasıl “rehin” aldığını ve daha sonra hastanenin başhekimi olmak üzere 20 sağlık personelini gözaltında tuttuğunu anlattı. Bir Filistinli doktor işgalcinin tutumunu, “hastanelere karşı savaş” olarak değerlendirdi.





Korku dolu saatler

İşgalci gücün hastaneye girmesinin ardından doktorlara yönelik şiddetin başladığı da “korku dolu” saatler değerlendirmesiyle anlatıldı. Baş hekim Dr. Muhammed Ebu Silmiya’nın hastanede gözaltına alındığı ve iki defa işgalci gücün yetkilileri tarafından sorgulandığı belirtildi. İsrail askerlerinin hastane katlarında bulunurken bazı doktorları beraberinde “canlı kalkan” olarak kullanmak için götürdükleri de belirtildi.





7 saat sorgulama

İşgalci gücün hastaneye yönelik ablukası ve saldırılarının ardından tahliyesine izin verdiği personele ve hastalara karşı uyguladığı şiddet de ortaya konarken, BM öncülüğündeki ambulans konvoyuyla Gazze’nin güneyine hareket eden doktor heyetinin, kontrol noktasında durdurulduğu, 7 saat boyunca üstlerinin arandığı ve sorgulandığı belirtildi. Sorgulamanın ardından Şifa hastanesinin baş hekimi Dr. Muhammed Ebu Silmiya ve beş doktorun gözaltına alındığı kaydedildi. Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nden geçen pazartesi yapılan açıklamada, işgalci gücün Dr. Ebu Silmiya’nın gözaltı süresini 45 gün daha uzattığı açıklanmıştı.

'Tampon bölge' planını doğruladı

İşgalci İsrail'in saldırıları sonunda Gazze'de bir tampon bölge oluşturacağı ve bu plandan ABD'nin haberdar edildiğine yönelik haber doğrulandı. The Times of Israel gazetesine konuşan bir İsrailli yetkili iddiayı doğruladı. Adının açıklanmaması koşulu ile konuşan yetkili, gazeteye, "İsrail'de, 7 Ekim saldırısı göz önüne alındığında, savaş bittiğinde Gazze'yi nasıl görmek istediğimiz konusunda tartışmalar var. Savunma teşkilatı, Hamas'ın sınıra yakın askeri yetenekler toplayıp İsrail'i yeniden şaşırtmaması için sınırın Gazze tarafında bir tür güvenlik tamponundan bahsediyor. Bu bir güvenlik tedbiridir, siyasi bir tedbir değil” ifadelerini kullandı. Yetkili, sınırın Gazze tarafında kalmayı düşünmüyoruz" dedi. Ancak işgalci gücün, tıpkı 1985-2000 yılları arasında Lübnan'da 40 km’lik bir hatta uyguladığına benzer bir tampon bölge planı üzerinde çalıştığı haberde vurgulandı. Bu bilgi, İsrail ordusunun Gazze'de kalıcı bir işgali düşündüğü değerlendirmesini güçlendirdi.







