Doktorları kasten vurmuşlar: Hastanede cenaze namazı

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde günlerce ölüm ve yaşam arasında yaralılara şifa dağıtan bir ekipte çalışan Dr. Mohammed Ashraf, tüm ekip arkadaşlarının İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini söyledi. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Şifa Hastanesi'nde yaklaşık 6 ay görev yapan Dr. Mohammed Ashraf, Gazze’den tahliye olduktan sonra bölgede yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Şifa Hastanesi'nde insanları kurtarmak için mücadele ettiği ekibin, İsrail askeri tarafından şehit edildiğini belirten Ashraf, "Doktor arkadaşlarımızın cenaze namazını hastanede kılmak zorunda kaldık. O anları hayatım boyunca unutamayacağım" dedi. İşgalcilerin yaralıları kurtaran doktorları özellikle hedef aldığını ifade eden Ashraf, "Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımın da şehit olması beni derinden etkiledi. Bir gün önce insanların yeniden hayata tutunması için çabalarken, bir gün sonra o insanların cenaze namazlarını kıldırmak çok zordu. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi" diye konuştu.

Gazze’de sağlık sisteminin çökmesiyle birlikte pek çok virüsün yayıldığını belirten Ashraf, bu virüsler nedeniyle çocuklarda felç oranlarının arttığını söyledi. Gazze’deki bir başka sağlık tesisi olan Mamedani Hastanesi'ne yönelik saldırıda, çalıştıkları hastaneye 20 dakikada 500'den fazla ölü ve yaralının geldiğini dile getiren doktor, "Dünyada hiçbir hastane bu kadar fazla yaralıya kısa sürede müdahale etme gücüne sahip değil. Biz elimizden geldiğince, kısıtlı imkanlarla herkese yardımcı olmaya çalıştık” dedi. O gün yaşadığı tecrübenin korkunç olduğunu dile getiren Ashraf, “Yoğun bombardımandan yaralı halde kurtulmuş 9 yaşındaki bir kız çocuğu gözlerini açamaz haldeydi. Müdahale için yaklaştığımda bana ‘ben cennette miyim ?’ diye sordu. Çocuğa, "hayır sen cennette değil şu an hastanedesin, neden bu soruyu sordun" dedim. Bana, "Annem üzerimize bombalar yağarsa, hep birlikte cennete gideceğiz, orada huzur ve mutluluk içinde yaşayacağız, o yüzden sordum" dedi. Tüm müdahalelerimize rağmen 1 saat sonra annesiyle birlikte şehit oldular. O an o kadar çaresizdim ki gözümden yaşlar döküldü" şeklinde konuştu.