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Dünya Dosyası kabarık Floydu öldüren Chauvin için 8 yılda 7 şikayet, sıfır disiplin soruşturması
AMERİKA

Dosyası kabarık: Floyd’u öldüren Chauvin için 8 yılda 7 şikayet, sıfır disiplin soruşturması

Siyahi genç Floyd’u öldürmesinin ardından tutuklanan polis memuru Derek Chauvin aleyhine 2012’den 2020 yılına kadar 7 farklı şikayet yapıldığı ancak herhangi bir disiplin soruşturmasına bile maruz kalmadığı, hakkında yasal işlem yapılmadığı açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Tutuklanan polis memuru Derek Chauvin.
Tutuklanan polis memuru Derek Chauvin.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde 46 yaşındaki siyahi genç George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesi ABD’de iç karışıklığa neden oldu.

  • Minneapolis Polis Vahşetine Karşı Birleşmiş Topluluklar (CUAPB) eyalet yetkililerine hesap verilebilirlik çağrısı yaptı. Çağrıda, “Minneapolis’teki mevcut huzursuzluğun sorumlusu belediye başkanı, şehir konseyi ve polistir. Polis vahşetinin ve kamu hesap verebilirliğinin eksikliği bu durumu oluşturdu” denildi. CUAPB, Floyd’u öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Derek Chauvin aleyhine 2012’den bu yana 7 şikayet yapıldığını ancak tek bir disiplin soruşturması bile açılmadığını duyurdu.

Disiplin cezası almayan diğer memurlar

Ayrıca grup; 2013 yılında Terrance Franklin’i öldüren MPD memurlarına karşı 19 şikayet, 2015 yılında Jamar Clark’ı öldüren MPD memurlarına karşı 3 şikayet ve 2017’de de Justine Damond’u öldüren MPD memurlarına karşı 6 şikayetin olduğunu ancak hiçbirisi için disiplin cezasının bile uygulanmadığını açıkladı.

Polis vahşeti karşıtı gruba göre, görevi kötüye kullanmakla suçlanan memurlar aleyhine disiplin uygulaması yapılsaydı bugün bütün bu adamlar hala hayattaydı.

Geroge Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
OYNAT 00:51
Geroge Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
ABD kamuoyunda gündemin en önemli maddesi haline gelen siyahi Amerikalının ölümüne ilişkin gündem sıcaklığını koruyor. George Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis'in 3. bölgesinde salı günü başlayan gösterilerde, polis ile çoğunluğu siyahi göstericiler arasındaki çatışmalar 3. günün gecesinde de devam etti. Göstericiler polis merkezine girerek binayı ateşe verdi.

“Siyah ayrımcılığı 400 yıldır devam ediyor”

Minnesota siyahların hayatları organizasyonu sözcüsü Trahern Crews da, “ABD’de siyahlara sistematik olarak işkence edilmesi ve ayrımcılık yapılması 400 yıldır devam ediyor” dedi.

ABD’de polis memurlarının daha önce işledikleri suçlardan sorumlu tutulmaksızın başka bir bölgede görev yapmalarının önüne geçilmesi için ulusal bir polis kayıt sisteminin hayata geçmesini istedi.

3 yılda 690 siyahi öldürüldü

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde yaşanan olayda 46 yaşındaki George Floyd elleri arkadan kelepçelenmiş olmasına rağmen boynuna bir polisin diziyle baskı yapması sonucu hayatını kaybetmişti.

Dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmaya çalışılırken hayatını kaybeden Floyd’un cinayetine karışan dört polis memuru daha önce görevden alınmıştı. Floyd’un boynuna bastıran polis memuru Chauvin ise tutuklanmıştı. Floyd, ABD’de son 3 yılda polis tarafından öldürülen 690’ncı siyahi oldu. Floyd’un polis tarafından öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.

Olayın yaşandığı Minneapolis kentinde yağmalamalar ve kundaklamalar yaşanırken, Ulusal Muhafızlar göreve çağrıldı. Son olarak başkent Washington’da sokaklar göstericiler tarafından kapatıldı. Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesiyle başlayan protesto gösterileri sonrasında Minneapolis’te sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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