DSÖ: Lübnan'da 37 sağlık merkezi kapandı

Katliamcı İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Dahiye'deki bir noktaya üç farklı saldırı düzenlendi. Terör devleti İsrail'den yapılan yazılı açıklamada ise, “ İsrail ordusu şu anda Beyrut’a saldırılar düzenliyor.” ifadelerine yer verildi. Lübnan makamlarından saldırıda yer alan ya da ölen olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.