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Dünya

DSÖ'den '6 Şubat depremleri' açıklaması: Son zamanların en büyük felaketlerinden biriydi

Dünya Sağlık Örgütü, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin bölgede son zamanlarda yaşanan en büyük felaketlerden biri olduğunu bildirdi.

08:53 - 6/02/2024 Salı
AA
Açıklamada, DSÖ'nün bu süreçte Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgeleri sağlık alanında desteklediği de vurgulandı.
Açıklamada, DSÖ'nün bu süreçte Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgeleri sağlık alanında desteklediği de vurgulandı.

DSÖ, Türkiye'nin 11 ili ve Suriye'nin de bir bölümünü etkileyen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.


"Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyini vuran, Türkiye'de 50 bin ve Suriye'de ise 5 bin 900 kişinin ölümüne neden olan bir yıkıcı depremin üzerinden bir yıl geçti" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, on binlerce kişinin yaralandığı, binlerce ev, hastane ve kamu binasının hasar gördüğü veya yıkıldığı hatırlatıldı.


Açıklamada, "Bu, bölgede son zamanların en büyük felaketlerinden biriydi" ifadeleri kullanıldı.​


Türkiye'de, yetkililerin çok sayıda tıbbi tahliyeyi koordine ettiği ve yaralılara bakım sağlamak amacıyla etkilenen bölgelerde sahra hastaneleri kurduğu kaydedilen açıklamada, Suriye'de ise depremlerin, 13 yıldır süren çatışmaların yol açtığı krizin mağduru olan toplulukları etkilediğinin altı çizildi.


Açıklamada, DSÖ'nün bu süreçte Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgeleri sağlık alanında desteklediği de vurgulandı.

Albayrak Grubu deprem bölgesine desteğini sürdürüyor: 'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek deprem bölgesine tüm imkanlarımızla ulaştık
Albayrak Grubu deprem bölgesine desteğini sürdürüyor: 'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek deprem bölgesine tüm imkanlarımızla ulaştık

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Cumhuriyet tarihimizin en çok can kaybına ve yıkımına yol açan 'Asrın Felaketi' ile yüzleşti. Devletimiz ve milletimizin tek vücut olduğu süreçte yaraları sarmaya kamu ve özel kuruluşlar da katıldılar. Bu kuruluşlardan biri olan Albayrak Grubu, 'Asrın Felaketi' ile karşı karşıya kalan milletimizin acısı karşısında henüz ilk dakikalarda harekete geçti ve Albayrak Gönüllüleri başta olmak üzere tüm markalarıyla deprem bölgelerine hızla ulaştı. Bu refleksin bir sonucu olarak Sukkar Şeker çalışanlarının yoğun çabasıyla Malatya'da 8 katlı bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki Miran isimli minik sağ salim kurtarıldı. Bugün ise Grup’un kurduğu Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı bölgesindeki bin 50 adet konteynerde yaşam devam ediyor. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, "'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek devletimiz ve milletimiz için fedakârca deprem bölgelerine tüm imkânlarımızla ulaştık. Bu bizim için vatani göreve eş değerdi. 'Hayırda yarışınız' diye buyrulmuştur; bizler hiç tereddütsüz bu buyruğu takip ettik" dedi.

#Deprem
#DSÖ
#Suriye
#Türkiye
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